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Manisa'dan dünyaya balık ihracatı

Denizi olmayan Manisa'dan dünyaya balık ihracı

18 Nisan 2021 Pazar 10:56
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Manisa'dan dünyaya balık ihracatı

MANİSA (DHA)

Manisa'nın baraj göletlerinde yetiştirilen alabalıklar, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Üretiminin yüzde 80'i ihraca giden Manisa'nın alabalığı, Türk sofralarının yanı sıra Hollanda, Almanya, İtalya, Rusya ve Amerika ve Arap ülkelerinin sofralarında da yer alıyor. Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, balık ihracatında önemli yere sahip olan kentte, ülkeye 1 milyon dolar döviz girdisi sağladıklarını söyledi. 

Denize kıyısı olmamasına rağmen Türkiye'de önemli yere sahip olan Manisa'nın baraj göletlerinde yetişen balıklar, Avrupa başta olmak üzere dünya sofralarını lezzetlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile alabalığa karşı ilginin her geçen yıl arttığı Manisa'da, baraj göletlerinde kurulan tesislerde geçen yıl 838 ton alabalık, 160 ton aynalı sazan yetiştirildi. Belirli boya ulaştıktan sonra Karadeniz'deki balık tesislerinde işlenen alabalıklar, Türk somonu olarak da ihraç edildi. Alabalık üretiminin yüzde 80'i ihraç edilirken, balıklar Hollanda, Almanya, İtalya, Rusya ve Amerika ve Arap ülkelerine gönderildi. İhracata karşılık, ülkemize 1 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

'TÜRK SOMONUNUN BÜYÜK KISMI RUSYA'YA GİDİYOR'

İl genelindeki en büyük alabalık üretim tesislerinin bulunduğu Soma Sevişler Baraj Gölü'nde alabalık tesisi bulunan Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ahmet Abdullahoğlu, 500 kapasitelik alabalık ve sazan tesisinde yılda ortalama 300 ton alabalık ve 30 ton kadar sazan üretimi gerçekleştirdiğini söyledi. Dr. Abdullahoğlu, "Yaptığımız üretimin bir kısmını iç piyasada, büyük bir kısmını da ihracatçı firmalar aracılığıyla Hollanda, Almanya, İtalya, Rusya, Arap ülkeleri ve hatta az da olsa ABD'ye ihraç ediyoruz. Bu sene yerli somun olarak 50 tonluk üretim yaptık. Türk somonunun büyük kısmı özellikle Rusya'ya gidiyor. Ayrıca iç pazarda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde tüketiyoruz" diye konuştu.

'BİR PAZAR KAPANDI, FARKLI BİR PAZAR AÇILDI'

Koronavirüsün alabalık pazarını hem içerde hem de dışarıda etkilediğini belirten Abdullahoğlu, "Alabalık protein bakımından çok zengin. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede önerilen besinlerin başında gelen bir ürün. Geçen yıl koronavirüsün başlamasıyla toplu yemek yerlerinin kapanmasından dolayı hem Türkiye hem de Avrupa pazarında kayba uğradık. Fakat zamanla tüketim şekli değişti, herkes kendi evinde balık pişirmeye başladı. Bu da yeni pazarın ortaya çıkmasını sağladı. Ülkemize döviz sağlayan böyle bir üretimin içinde olmak kendi adıma gurur verici" diye konuştu.

'1 MİLYON DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYORUZ'

Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, denize kıyısı olmayan Manisa'nın balık ihracatında önemli yere sahip olduğunu kaydetti. Öztürk, şöyle devam etti:

"Manisa denize kıyısı olmayan il olmasına rağmen balık yetiştiriciliğinde önemli üretim kapasitesine sahip. Özellikle Alabalık üreticiliğinde üretimimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bu önemli bir unsur. Geçen yıl 838 ton alabalık yetiştiriciliğimiz, 160 ton aynalı sazan, bunun yanında akvaryum balıkları 200 ton tıbbi sülük üretimi var. İlimizde yetiştirdiğimiz alabalığın şöyle önemi var. Burada belli büyüklüğe kadar yetiştirilen alabalıklar, daha sonra Karadeniz'deki tesislerde daha bir büyüklüğe ulaştıktan sonra Türk somonu olarak ihraç ediliyor. Buna karşılık ülkemize 1 milyon dolar döviz girdisi sağlıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaBalık Ihracatı
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