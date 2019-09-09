Maliye’den ‘dilim’ cezası

(DHA)

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye genelinde başlattığı bir çalışma ile iş yerlerini değiştiren ancak bildirim yapmayanları kıskaca aldı. Araştırma ile ücret geliri elde edenlerin işyeri değiştirdikten sonra girdiği gelir vergisi diliminde yüksek dilimden devam etmesi gerekirken bir alt dilimden kadrosunun başlatıldığını tespit etti. Bir kişi ocak ayından temmuz ayına kadar A şirketinde çalışırken yüksek ücret alıyorsa önce yüzde 15 dilim üzerinden gelir vergisi kesiliyor. Birkaç ay sonra ise yüzde 20, daha sonra da yüzde 27’lik dilime geçilebiliyor. Ancak işyeri değiştiğinde yeni işyerinde ödediği ücretten tekrar yüzde birinci gelir vergisi tarifesi üzerinden vergi ödenmeye başlıyor. Maliye de şimdi dilimini yılın ortasında ilk dilimden başlatanları tek tek vergi dairesine çağırıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başlattığı çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri baz alınarak gelir vergisi beyanlarında çapraz kontrol yapıldı. İşyeri değiştiren ancak gelir vergisi tarifesini yıl içinde tarifesini yeniden başlatılanlar tespit edildi. Bu kişilere yazı gönderildi. “Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi hakkında” başlıklı yazıda, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözetmek, mükelleflerin yükümlülüklerini kolayca yerine getirmek ve cari dönem içerisinde mükelleflerin vergisel ödevleri ile ilgili ortaya çıkabilecek olumsuzlukların en kısa sürede önlenmesi amacıyla mükellef odaklı analiz çalışması yapıldığı belirtildi. Bu ilkeler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu verileri esas alınarak yapılan çalışma sonucunda birden fazla ücret geliri elde edildiğinin anlaşıldığı ücret geliri elde eden mükellefe bildirildi. Ücret geliri ile ilgili beyana rastlanılmadığının kaydedildiği yazıda, yazının tebliğinden itibaren 15 gün içinde vergi dairesine başvurulması istendi.

PİŞMANLIK BEYANNAMESİ

Ücret geliri elde edenler vergi dairesine gittiklerinde Maliye verginin eksik ödendiği gerekçesiyle pişmanlık dilekçesi verilmesini istedi. Birden fazla işverenden ücret alınmasına ve birden sonraki işverenden elde ettiği ücretin vergi tarifesinin

2. dilimindeki tutarı aşmasına rağmen ücret kazancını beyan etmediği gerekçesiyle aradaki fark hesaplandı. Konunun uzmanları bu durumda olan kişilerin kendisi pişmanlık dilekçesi vermezse ceza ile karşı karşıya kalınacağını belirterek, pişmanlık beyannamesinde vergi ve faiz ödeneceğini söylediler. Eğer beyanname verilmezse de vergi dairesi işlem yapıyor ihbarname tebliğ edildiğinde dava açılabiliyor.

Gelir vergisi tarifeleri



Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesine göre tarife, 2019 yılı için şöyle:

18 bin TL’ye kadar yüzde 15

40 bin TL’nin 18 bin TL’si için 2 bin 700 TL, fazlası yüzde 20

98 bin TL’nin 40 bin TL’si için 7 bin 100 TL, (ücret gelirlerinde 148 bin TL’nin

40 bin TL’si için 7 bin 100 TL), fazlası yüzde 27

98 bin TL’den fazlasının 98 TL’si için 22 bin 760 TL, (ücret gelirleri

148 bin TL’den fazlasının 148 bin TL’si için 36 bin 260 TL), fazlası yüzde 35