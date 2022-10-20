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Malatya- Hekimhan bölünmüş yolu 22 Ekim'de açılacak

20 Ekim 2022 Perşembe 13:38
Malatya- Hekimhan bölünmüş yolu 22 Ekim'de açılacak

ANKARA - Malatya'yı Sivas’a bağlayan Malatya-Hekimhan bölünmüş yolu, 22 Ekim'de hizmete açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Malatya’yı Sivas’a bağlayan Malatya-Hekimhan 16'ncı Bölge Hududu Yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla 22 Ekim’de düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Mevcut güzergaha göre yol 3,7 kilometre kısalacak, seyahat süresi ise yaklaşık 35 dakika azalacak. Ticaret ve sanayi merkezi olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan Malatya’da hayata geçirilen karayolu yatırımlarıyla yol standardı yükseltilerek, şehrin gelişiminin desteklendiği vurgulanan açıklamada, "Malatya-Hekimhan 16'ncı Bölge Hududu Yolu, Türkiye’deki karayolu ağının kuzey- güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün oluşturulmasına da katkı sağlayacak. Eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen engebeli bir arazide bulunan mevcut yolun, fiziki ve geometrik standartları tüneller ve köprüler ile yükseltildi. Halkımıza kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Proje ile mevcut güzergaha göre yol 3,7 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise yaklaşık 35 dakika azalacak" denildi. 

Açıklamada, "Malatya’yı Sivas’a bağlayan kuzey- güney aksında tek yol olarak hizmet veren 108 kilometrelik mevcut Malatya-Hekimhan Yolu, 104,3 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirildi. 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı bölünmüş yol haline getirildi. Engebeli arazi yapısında tesis edilen yol güzergahında toplam 6 bin 163 metre uzunluğunda 8 adet tünel, 2 bin 398 metre uzunluğunda 14 adet köprü inşa edildi" ifadeleri yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Hekimhan Bölünmüş Yol22 Ekim
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