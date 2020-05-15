Limona verilen 10 bin ton ihracat izni üreticiyi ve ihracatçıyı sevindirdi

MERSİN - Ticaret Bakanlığı'nın, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle ihracatı, 31 Ağustos'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlanan limonda, dün açıklanan "10 bin ton dış satım yapılabileceği" müjdesi, sektör temsilcilerini sevindirdi.

İzinle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Lütfi Elvan, "Mersin'de limon konusundaki durumu, Cumhurbaşkanımız ile detaylı bir şekilde görüştük. Kendilerinin de onayı ile 10 bin ton limon ihracatına izin çıktı. Cumhurbaşkanımız her zaman Mersinli kardeşlerimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza Mersinli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

'ELİMİZDE TÜRKİYE'YE YETECEK KADAR LİMON MEVCUT'

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, limona verilen ihracat izninin hem ihracatçıyı hem de üreticiyi sevindirdiğini söyledi. Koronavirüs salgınının başlamasının ardından vatandaşların limona yöneldiğini ve bunun üzerine bakanlığın limon ihracatını izne bağladığını belirten Kaçmaz, "Elimizdeki stoklarla ilgili yeniden sayım yaptırdık. Sayımlarımızın ardından bakanlığımıza limonun dışarıya ihraç edilmesi gerektiğini söyledik. Çünkü son mevsimde hasat edilen ürünlerin raf ömrü kısa oluyor. Bakanlığımız da doğru bir karar alarak, 10 bin ton limon ihracatına izin verdi. Bu üretici tarafından sevinçle karşılandı. Eğer bu izin verilmeseydi raf ömrü kısa olduğu için çoğu çöpe gidecekti. Bu karardan hem üreticimiz hem de ihracatçımız mutlu oldu. Bir miktara daha izin verilmesini istiyoruz. Hiç kimse endişe etmesin, elimizde Türkiye'ye yetecek kadar limon mevcut. Bu karar hem ülkemiz hem üreticimiz adına doğru bir karar olmuştur. Umarım ileriki günlerde bir miktar limonun daha ihracatına izin verilir. İzin çıkarsa piyasa rahatlayacak. Pazarlarımızda eski yerimizi alacağız diye umut ediyorum" diye konuştu.

'KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTECEK'

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ihracat konusunda yetkilendirildiğini kaydeden Kaçmaz, şunları söyledi:

"Üretim yeri daha fazla Mersin olduğu için Tarım İl Müdürlüğü'müz bu konuda yetkilendirildi. İhracatçılarımız da başvurularını yapmaya başladı. Durum tespitini onlar yapacak. Durum tespiti sonrası ihracat rakamı adaletli bir şekilde pay edilecek ve ihracat gerçekleşecek."