Lidya Grup, bu yıl %40'ın üzerinde büyüme hedefliyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

2021 yılına başarılı bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi: “İşimizi seviyoruz ve çok iyi yapıyoruz. Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec markalarını ülke genelinde başarıyla yönetiyoruz. Daima müşterilerimizin yanında yer alarak, hem teknoloji danışmanlığı yapıyoruz, hem proje finansmanı sağlıyoruz, hem çok güçlü olduğumuz satış sonrası servis hizmetimizde çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Temsil ettiğimiz markalar, bilgi birikimimiz, tecrübemiz, organizasyon yapımız ve finansal gücümüz ile Türkiye’de lideriz ve Avrupa’nın sayılı birkaç firmasından birisiyiz. 2020 pandemiye rağmen, hedeflerimizin tuttuğu bir yıl oldu. 2021 yılına başarılı bir başlangıç yaptık ve bu yıl %40’ın üzerinde bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

Yöneticiler, Abant’ta buluştu

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup’un, yönetim kurulu üyeleri, bölge yöneticileri, finans, satış, servis bölge yöneticileri, 19 - 20 Ocak 2021 tarihleri arasında Taksim International Abant Palace Hotel’de bir araya geldi. Lidya Grup ekibinden Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, Başkan Yardımcısı Sevim Yenici Öz, Satış Direktörü Adem Öz, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticisi Betül Kayacık, Geniş Format ve Bayiler Müdürü Mehmet Döner, Servisten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aykut Savbol, İstanbul Satış Müdürü Özge Öktem, İthalat Sorumlusu Aslı Arlı, Muhasebe Müdürü Nurettin İşlekter, İstanbul Servis Müdürü Nuri Can Muti, Ege Bölge Satış Müdürü Ertan Uzun, Batı Karadeniz Satış Müdürü Fatih Şıkkibar, Batı Karadeniz Satış Müdür Yardımcısı Tayfun Alkan, Konya Bölge Satış Sorumlusu Yunus Emre Kılıç, Antalya Bölge Satış Müdürü Fatih Özbeytemur’un aralarında bulunduğu yöneticiler katıldı. Toplantıda, 2020 yılı masaya yatırıldı ve 2021 yılı planları ve hedefleri değerlendirildi.

Yeni başarılara imza atma kararlılığımız yüksek

Toplantıda, Lidya Grup’un 20 yıldır şartlar ne olursa olsun büyüyerek ve hedeflerine ulaşarak yoluna devam ettiğini ifade eden Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, şunları anlattı: “Kurulduğumuz günden itibaren daima büyüyoruz, yeni başarılara imza atma kararlılığımız yüksek ve hedeflerimize ulaşmak için sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemizi ortaya koyuyoruz. Bu yıla güçlü bir başlangıç yaptık. Yeni ve çevik organizasyon yapımız sayesinde, ekonomik büyümenin de yardımıyla 2021 yılında hedeflerimize ulaşacağız. Yeni bir heyecan ve gayretle işimizi devam ettirirken, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ekosistemimizde yer alan tüm paydaşların memnuniyetini sağlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok yeni projeyi de hayata geçirmeyi istiyoruz. Örneğin, önümüzdeki dönemde Türkiye geneline hizmet verecek merkezi call center projemizi hayata geçireceğiz. Böylece, ülke genelindeki müşterilerimize verimli ve hızlı bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Temsil ettiği markalarda yeni ürün grupları üzerinde çalışıyor

Geçtiğimiz yıl yeni ürün grupları üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, konuşmasına şöyle devam etti: “Geçen yıl pandemi sırasında pazarın daralması ve iş hacimlerindeki azalmadan müşterilerimizin daha az etkilenmesi ve satış kanallarının gelişmesine yardımcı olmak amacıyla, yeni ürün grubu üzerinde çalışma yaptık. Müşterilerimizin makine parkına değer katacak ve daha ekonomik maliyetlerle sahip olacağı konfigürasyonların olduğu modeller üzerinde çalıştık. Bu doğrultuda Sutec markamızı, inkjet geniş format baskı makinalarını pazarına sunduk. 90x60, 75x90, 110x150, 150x130 ve 3.20x2.0 gibi farklı baskı alanına sahip ürün gamı sayesinde çok yönlü üretim kapasitesi fırsatı sağlandı. Ayrıca, tekstil baskı sektörüne yüksek kalitede baskı imkanı sağlayan Sutec dijital tekstil makinalarını pazara sunduk. Bugün Lidya Grup temsil ettiği makineler ile müşterilerine tüm medya ve materyallere baskı yapma imkanını sağlıyor” dedi.

Teknoloji yatırımları çok fazla ertelenemiyor ve yapılması gerekiyor

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yatırımların ertelenebildiğini kaydeden Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi: “Son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yatırımlarda durağanlık oluştu. Ancak, işe yapılacak olan teknoloji yatırımları çok fazla ertelenemiyor ve yapılması gerekiyor. Sektörümüzde, işin geliştirilmesinde ve farklılık yaratmada, teknolojik makine parkuruna sahip olma olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Geçen yılın son çeyreğinden itibaren işlerimizde ciddi bir ivme yaşanıyor ve Lidya Grup olarak 2021 yılına güzel bir başlangıç yaptık. Geçtiğimiz yıldan itibaren özellikle endüstriyel baskı cihazları tarafında ciddi bir talep gerçekleşiyor ve talep bu yıl da devam edecek. Ayrıca bu yıl, son dönemlerde ertelenen işlerin de sonuçlanacağı bir yıl olacak. Firma olarak biz, şartlar ne olursa olsun işimize daima pozitif bakıyoruz, yeni fırsatlar oluşturuyoruz ve bu nedenle de hedeflerimize ulaşıyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl e-ticaret yapan işletmelerin işlerine, temsil ettiğimiz makineler ile değer katmaya devam ettik. Kısaca, müşterilerimizin iş süreçlerine artı değerler katabilme noktasında, ürün gamımıza yeni makineleri eklemeye devam edeceğiz. Genel olarak bu yılı değerlendirirsek, Xerox, Epson, Efi, Sutec markalarımızda, yeni başarılara imza atacağımız heyecan verici bir yıldayız” diye konuştu.

Geçen yıl ertelenen talepler, bu yıl gerçekleşecek

Geçtiğimiz yıla oranla bu yılın çok daha iyi geçeceğini ifade eden Lidya Grup İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticisi Betül Kayacık, şunları belirtti: “Dünyamız ve ülkemiz, geçtiğimiz yıl Mart ayı itibariyle etkisini gösteren Covid-19 salgınından olumsuz etkilendi. Firma olarak bu süreçte, yeni iş planlarımızı devreye alarak geçtiğimiz yıl hedeflerimize ulaşma başarısını gösterdik ve merkez ofisimizin yanında bölgelerimiz ve bayilerimiz başarılı bir yılı tamamladı. 2021 yılının ise, geçtiğimiz yıla oranla, çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı kurumlar, Türkiye ekonomisinin bu yıl %5 ve üzerinde büyüyeceğini öngörüyor. Uzmanlar, geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen talebin, bu yıl yeniden devreye girebileceğini ve böylece yılın olumlu geçeceği değerlendiriyorlar. Lidya Grup olarak bizler, yeni bir heyecan içerisinde daha çevik ve daha etkin bir organizasyon yapımız ile 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Satış kanalımızı tek çatı altında topladık ve organizasyonda düzenlemeler gerçekleştirdik. Ayrıca, önümüzdeki günlerde ülke geneline hizmet verecek merkezi call center projemizi hayata geçirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.