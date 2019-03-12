Latinlerin Türkiye ilgisi THY'yi uçurdu

İSTANBUL - Türkiye'ye geçen yıl gelen Latin Amerikalı sayısı 2017 yılına göre yüzde 59 artışla 252 bine çıktı. En çok Güney Amerika'dan gelenler ise yüzde 58 artışla 78 bin 691 ile Brezilya vatandaşlarından oluştu.



Artış trendi bu yıl da devam ederken özellikle inanç turizmi için gelişler, Türk Hava Yolları'nın da Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısını daha da artırdı.



THY geçen yıl bu pazarda yüzde 6.5 artışla 403 bin, bu yılın Ocak ve Şubat döneminde ise yüzde 21.1 artışla 70 bin 679 yolcu taşıdı.



THY'nin Güney Amerika hatlarında ise yolcu doluluk oranları yüzde 85'e çıktı. Arzedilen koltuk kilometresi bakımından da iki ayda yüzde 22.7 artışla 772 bin 390'a yükseldi.



THY, Kolombiya'nın Bogota, Küba'dan Havana, Arjantin'de Buenos Aires, Brezilya'da Sao Paulo ve Venezuela'dan Caracas ve Panama'ya seferleri bulunuyor. THY ayrıca Meksika'da Mexico City ve Cancun'a da seferleri başlayacak.



Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye gelenler (2018 verileri)



1. Arjantin yüzde 42,23 artışla 68 bin 668



2. Brezilya yüzde 58,16 artışla 78 bin 691



3. Kolombiya yüzde 88,97 artışla 56 bin 31



4. Şili yüzde 68,99 artışla 14 bin 609



5. Venezuela yüzde 32,92 artışla 9 bin 246



Diğer Güney Amerika ülkelerinden gelenler yüzde 64 artışla 25 bin 352



THY'nin Ocak-Şubat 2018 dömeninde taşıdığı yolcu sayısı



1. Ortadoğu yüzde 11,6 artışla 925 bin 909



2. Avrupa yüzde 5,5 artışla 3 milyon 156 bin 735



3. Uzakdoğu yüzde 5,3 artışla 899 bin 760



4. Kuzey Amerika yüzde 0,9 artışla 332 bin 848



5. Afrika yüzde 1,2 artışla 540 bin 351



6. Orta ve Güney Amerika yüzde 21,1 artışla 70 bin 679



7. İç hatlar yüzde 3,7 azalışla 4 milyon 814 bin 230



Toplam: 10 milyon 740 bin 512