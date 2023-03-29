Kuşadası'na kruvaziyerle 1997 turist geldi

Aydın

Kuşadası Ege Port Limanı'nda gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistlerin bir kısmı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslere bindi. Bazı turistler ise Kuşadası Çarşısı'na geçti.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Princess Cruises filosuna ait kruvaziyerin ilçeye 3 sefer daha gerçekleştireceğini, filoya ait gemilerin ise sezon boyunca 13 sefer yapacağını bildirdi.