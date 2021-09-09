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"Kuru üzüm üreticisi açıklanan fiyatın revize edilmesini bekliyor"

09 Eylül 2021 Perşembe 13:29
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"Kuru üzüm üreticisi açıklanan fiyatın revize edilmesini bekliyor"

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyatı açıklanan kuru üzüm ile ilgili, “Açıklanan fiyatlar üreticilerimizin beklentilerini karşılamadı. Üreticilerimizin yeterli gelir elde edebilmesi için kuru üzüm fiyatının 16 lira 50 kuruş olarak revize edilmesi gerekiyor” dedi.


TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonu verilerine göre dünyadaki çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 20’sinin Türkiye’de üretildiğini söyledi. Türkiye’de toplam tarım alanlarının yaklaşık yüzde 1,1’ini bağ alanlarının oluşturduğunu belirten Bayraktar, ”Yıldan yıla azalan bağ alanlarımız son 10 yılda 477 bin hektardan 401 bin hektara düşerek yüzde 16 oranında azaldı. Türkiye’de en geniş alanda yetiştiricilik yapılan bölge Ege’dir. Üretim alanı en büyük il ise Manisa’dır. Sofralık ve kurutmalık üzümün yüzde 50’den fazlası Ege Bölgesi’nde üretiliyor. Manisa ili tek başına Türkiye kurutmalık üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini karşılıyor. Türkiye’de 2020 yılında toplam 4 milyon dekar alanda 2,2 milyon ton sofralık, 1,5 milyon ton kurutmalık, 456 bin ton şaraplık üzüm üretimi yapıldı” diye konuştu.

‘FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI GEREKİYOR’

Bayraktar, geçtiğimiz yıla göre tarımsal girdi fiyatlarında yüzde 100’lere varan artışlar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bölgedeki odalarımızın yaptığı hesaplamaya göre bu yıl kuru üzümün kilogram maliyeti 12 lira 50 kuruştur. Ancak 7 Eylül 2021 tarihinde açıklanan fiyatlarla üreticilerimiz maliyet fiyatına üzüm satmaya mecbur bırakıldı. Odalarımız tarafından yapılan açıklamalarda, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 9 numara kuru üzüm fiyatını kilo başına 13 lira olarak ilan etmesinden sonra bölgede kilogramı 12 lira 50 kuruştan işlem gören 9 numara üzüm 12 liraya düştü. Gerek bölgedeki odalarımız gerekse birliğimiz, belirlenen bu fiyatlarla üreticilerimizin mağduriyet yaşamasından endişe etmektedir. Açıklanan fiyatlar üreticilerimizin beklentilerini karşılamadı. Üreticilerimizin yeterli gelir elde edebilmesi için kuru üzüm fiyatının 16 lira 50 kuruş olarak revize edilmesi gerekiyor. Üreticilerimiz biran evvel yenilenen fiyatların açıklanmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıla göre tarımsal girdi fiyatlarındaki aşırı artışların yanında kuru üzüm alım fiyatı için yüzde 32 oranındaki artış talebinin, yetkililerce makul olarak değerlendirileceğine inanıyoruz. İhracat açısından önem arz eden stratejik ürünümüz olan kuru üzümde fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor. Ülkemiz için ekonomik önemi büyük olan kuru üzümümüzün hak ettiği değeri bulabilmesi, ihracatta 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi BayraktarKuru üzüm
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