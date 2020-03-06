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Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor

TÜRKİYE'nin 2018 yılında 446 milyon 649 bin dolar olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 2019 yılında, 516 milyon 200 bin dolara yükseldi. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, ulaşılan ihracat rakamının yeni bir rekor olarak tarihe geçtiğini söyledi.

06 Mart 2020 Cuma 10:25
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Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor

Türkiye, çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül 2018'den sezonun sona erdiği 31 Ağustos 2019'a kadar olan bir yıllık dönemde 99 ülkeye 516 milyon 200 bin dolar değerinde 252 bin ton kuru üzüm ihraç etti. Bu sezonki ihracat değeri, bir önceki sezona kıyasla yüzde 14 artış gösterdi. Söz konusu dönemde en fazla üzüm ihracatı 141,8 milyon dolarla İngiltere'ye yapıldı. İngiltere'yi 58,6 milyon dolarla Almanya ve 52 milyon dolarla Hollanda izledi. Avrupa Birliği'nden 26 ülke, Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 77'sini karşıladı. 26 AB ülkesine 399.8 milyon dolarlık satış yapıldı. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 446 milyon 649 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

'BU RAKAMLAR YENİ BİR REKOR OLARAK TARİHE GEÇTİ'

Üzümde kaliteli ürünler elde etmek için Manisa çiftçisinin canla başla çalıştığını ifade eden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Manisa üretmesini seven bir ilimizdir. Üreticimizin, tüccarımızın, ihracatçılarımızın, üzüm işletmelerimizin el birliği ile büyük emek sarf ederek yapmış oldukları bu çalışmalar takdire şayandır. Üreticimizin bu üzümü en kalitelisi olması için vermiş olduğu alın teri, mücadele tüccarımızın, ihracatçılarımızın, işletmelerimizin dünyanın her tarafında açmış olduğu stantlarla, Türkiye üzümünü dünyaya tanıtmak ve bu üzümü daha büyük bir pazara sahip olmak için elinden gelen çalışmaları yapıyor. 1 Eylül 2018'den sezonun sona erdiği 31 Ağustos 2019'a kadar yapılan kuru üzüm ihracatı 252 bin ton olarak gerçekleşti. Bunun karşılığında da 516 milyon dolar gibi bir döviz girdisi sağladık. Ülkemizin ara mal ithalatı olmadan direk ihracata yönelik yaptığı bu çalışmada ülkemizin cari açığına çok büyük katkı yapmaktadır. Ulaşılan bu ihracat rakamının yeni bir rekor olarak tarihe geçti" dedi.

'ÜZÜMÜMÜZ EN FAZLA AVRUPA ÜLKELERİNDE TÜKETİLİYOR'

Üzümün daha değerli ve daha iyi yerler de olması için Ticaret Borsası olarak canla başla çalıştıklarını anlatan Özkasap, "Üzümümüzü en fazla ihraç yaptığımız ülkelere baktığımız zaman İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa'ya, yani ağırlıklı olarak üzümümüz Avrupa ülkelerinde tüketimi daha fazla oluyor. Manisa denilince akla üzümümüz geliyor. Aşağı yukarı Türkiye'nin kuru üzüm üretiminin yüzde 90'ı Manisa'da gerçekleşiyor. Bu coğrafi işareti almamızın en büyük sebeplerinden biri. Ürettiğimiz ürünün yüzde 85'ini Manisa'da modern üzüm işletmeleri tarafından yurt dışına ihraç ediliyor. Biz bu arkadaşlarımızı hakikaten tebrik ediyoruz. Bu kolay bir şey değil. Bugün Türkiye'de kuru üzüm tüketimimize baktığımız zaman kişi başı 250 gram civarında. Avrupa'da ise bu rakamlar kişi başı 1 kilo 700 gram" diye konuştu.

Özkasap, sezonun açıldığı 1 Eylül 2019'dan bu yana ise yapılan kuru üzüm ihracatının ise 120 bin ton olarak gerçekleştiğini ve 239 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuru üzümTarımIhracatManisa
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