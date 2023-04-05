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Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor

Küresel piyasalar, ABD'de artan resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlerken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.

05 Nisan 2023 Çarşamba 10:54
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Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor
İstanbul

Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktiviteyle birlikte resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya başladı.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 632 bin azalarak 9 milyon 931 bine düştü. Beklentilerin gerisinde kalan açık iş sayısı, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına indi. Ülkede fabrika siparişleri de şubatta yüzde 0,7 düşüşle piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Öte yandan, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'ın, ABD'de bankacılık krizinin henüz bitmediği ve etkilerinin gelecek yıllarda hissedilmeye devam edeceği uyarısının ardından bankacılık hisseleri yüzde 1'den fazla değer kaybetti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydederek, söz konusu verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Dün, iş gücü piyasalarındaki sinyaller ve Dimon'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik tahminler yüzde 58'den yüzde 42'ye indi.

Fed'in faiz artırımlarına son verebileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması tahvil piyasalarında da alış ağırlıklı seyrin güçlenmesine sebep olurken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 14 baz puan gerileyerek yüzde 3,83'e inmesinin ardından yeni günde yüzde 3,87'de dengelendi.

Söz konusu durumla birlikte değerli metallerde de alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dün altının ons fiyatı yüzde 1,81, gümüşün onsu ise yüzde 4,2 değer kazanarak sırasıyla 2.020 ve 25 dolar oldu.

New York borsasında bu gelişmelerle dün S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Dow Jones endeksi yüzde 0,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyon baskısı yavaşlamaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta yüzde 13,2 artışla beklentilerin altında kaldı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yayınladığı beklenti anketine göre de şubatta gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 4,9'dan yüzde 4,6'ya indi.

ECB yetkililerinin büyük bölümü de bankanın faiz artışlarında sona yaklaştığını vurgulamaya devam ediyor. Buna göre para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 90 ihtimalle gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artırması beklenirken, mayıs sonrası için tahminlerde belirsizliğin güç kazandığı görülüyor.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, bugün Çin ve Hong Kong borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Bölge merkez bankaları politika kararlarını açıklamaya devam ederken, bugün Yeni Zelanda Merkez Bankası 25 baz puanlık piyasa beklentilerine karşın, politika faizini 50 baz puan yükselterek yüzde 5,25'e çıkardı.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 55,2'ye, bileşik PMI ise 52,9'a çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,99 üzerinde 4.984,11 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,2246'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,2410 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da fabrika siparişleri, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.900 ve 4.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı fabrika siparişleri

10.55 Almanya, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

15.15 ABD, mart ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ISM hizmet sektörü PMI

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Anahtar Kelimeler:
Küreselpiyasalar
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