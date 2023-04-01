Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi

Istanbul

ABD'de üç bankanın batmasıyla sonuçlanan bankacılık krizi, ABD Merkez Bankası (Fed) ve hükümetin adımlarıyla daha fazla yayılmadan önlendi.

Bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla dikkatler tekrar gelecek dönem para politikalarına çevrilirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler güçlenmeye başladı.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerde enflasyon sinyallerinin sınırlı şekilde yavaşlasa da güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, gelecek hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,6 artışla tahminlerin altında kaldı.

Emtia fiyatları söz konusu haber akışıyla karışık bir seyir izlerken, Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 7 değer kazancıyla haftayı 79,8 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise haftalık yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.969 dolara indi.

Bu gelişmelerle, geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 3,2, Nasdaq endeksi yüzde 3,3 ve Dow Jones endeksi yüzde 3,2 yükseldi. Aylık bazda da sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 9,5, yüzde 1,9 artış kaydetti.

3 Nisan ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı, çarşamba ADP özel sektör istihdamı, dış ticaret açığı, hizmet ve bileşik PMI, perşembe haftalık işsizlik başvuruları ve cuma tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek. Cuma günü ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa borsalarında geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı

Avrupa'da da finansal istikrara yönelik endişelerin azalması risk iştahını desteklerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarındaki tonun şahin kalmaya devam ettiği görüldü.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilerde enflasyonun farklı şiddette gerilediği görülürken, enflasyonun hala ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin çok uzağında olması bankanın faiz artışlarını sürdüreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Buna göre, Almanya'da açıklanan verilere göre, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık artışı yüzde 8,7'den yüzde 7,4'e yavaşlarken, Avro Bölgesi'nde TÜFE, martta aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,9 artış gösterdi. Almanya'da sonuçlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde öngörülerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerin ardından, para piyasalarında gelecek toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanmaya başladı.

Bankacılık krizinin başlamasının ardından derinleşen satışlar ile düşüş eğilimini üst üste üç haftaya taşıyan Deutsche Bank hisseleri, geçen hafta yüzde 9'dan fazla değer kazandı.

Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,95, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,28, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,30 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,56 değer kazandı.

Gelecek hafta pazartesi, bölge genelinde imalat sanayi PMI, salı Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), çarşamba Almanya'da fabrika siparişleri ve bölge genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile perşembe günü Almanya'da sanayi üretimi verileri takip edilecek. Cuma günü ise tatil nedeniyle bölgede piyasalar kapalı olacak.

Asya borsalarında geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izledi

Asya borsalarında geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, dünya genelinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması bölge borsalarının yönü üzerinde etkili oldu.

Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller risk iştahını beslemeye devam ederken, ülkede imalat sanayi PMI martta 51,9, hizmet sektörü PMI da 58,2 ile beklentileri aştı.

Öte yandan, hafta içinde Alibaba Grubu'na yönelik haber akışı piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, şirketin üst düzey yöneticisi Daniel Zhang, Alibaba'nın ana iş kollarını zamana yayarak elden çıkaracağını belirtti.

Japonya'da ise Tokyo TÜFE yıllık yüzde 3,3 artarken, işsizlik oranı yüzde 2,6'ya yükseldi. Ülkede perakende satışlar yıllık yüzde 6,6 ve sanayi üretimi de aylık yüzde 4,5 artarak öngörüleri geride bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 yükseldi.

3 Nisan ile başlayan haftanın ilk üç gününde tatil nedeniyle Çin piyasaları kapalı olurken, veri takviminde pazartesi Japonya'da 1. çeyrek Tankan büyük imalatçılar ve imalat dışı endeksi, çarşamba Japonya'da hizmet sektörü PMI, perşembe Caixin imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, cuma ise Japonya'da öncü endeks ve hane halkı harcamaları verileri takip edilecek.

Yurt içi piyasalar negatif ayrıştı

Yurt içinde geçen hafta BIST 100 endeksi yüzde 4,4 düşüşle 4.812,93 puandan kapanırken, düşüş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşındı.

Hafta içinde Türk lirası Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan faiz üst sınırı kaldırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 750 milyon liraya kadar halka arzların hepsinin borsada satış yöntemiyle, 750 milyon lira üstü talep toplama yoluyla gerçekleştirilecek arzlarda da bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılmasına karar verdi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 19,1777'den tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 4.750 ve 4.700 seviyelerinin destek, 4.900 ve 5.000 puanın ise direnç olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi günü TÜFE, ÜFE ve imalat sanayi PMI, cuma günü ise hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor. Bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.