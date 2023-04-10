Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.000,30
ALTIN
1.237,71
DOLAR
19,28
STERLİN
24,00
EURO
21,05
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başlarken, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 11:21
3 Okunma
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
İstanbul

Dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü seyrini sürdürmesi, enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların ne zaman sona ereceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

ABD'de geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 236 binle beklentilere paralel gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin piyasa beklentileri de önemli ölçüde değişti.

Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülmeye başlanırken, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin de beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in "şahin" politikalarına devam edebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi değerli metal fiyatlarını baskılarken, altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,8 azalışla 1.992 dolardan başladı.

Dolar endeksi, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak 102,2'ye çıkarken, tahvil piyasalarında temkinli bir seyir izleniyor.

Tatil dolayısıyla New York borsasında cuma günü işlem gerçekleşmezken, ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları tatil dolayısıyla bugün de kapalı olacak.

Asya tarafında risk iştahının düşük olduğu görülürken, Çin'in Tayvan yakınlarında askeri tatbikat düzenlemesi risk algısını güçlendiriyor.

Japonya'da Ueda Kazuo, bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı olarak göreve başlayacak. Ueda'nın getiri eğrisi konusunda vereceği sinyaller yakından takip ediliyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da şubatta cari fazla 2,2 trilyon yen olurken, tüketici güven endeksi 31,1'den 33,9'a yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,2 geriledi. Hong Kong'da piyasalar tatil dolayısıyla kapalı bulunuyor.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,24 üzerinde 4.924,64 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 19,2522'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,2520 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 8,18 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, şubat ayı iş gücü istatistikleri

11.30 Avro Bölgesi, nisan ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

17.00 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları

AA

Anahtar Kelimeler:
Küreselpiyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emtia piyasasında resesyon endişeleri etkili olurken, değerli metaller yükseldi
Emtia piyasasında resesyon endişeleri etkili olurken, değerli metaller yükseldi
TÜİK 11 sözleşmeli personel istihdam edecek
TÜİK 11 sözleşmeli personel istihdam edecek
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
Rusya'ya hububat ve bakliyat ihracatı martta yüzde 586 arttı
Rusya'ya hububat ve bakliyat ihracatı martta yüzde 586 arttı
İlk çeyrekte en çok ihracat yapan iller belli oldu
İlk çeyrekte en çok ihracat yapan iller belli oldu
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
Cari açık rakamları açıklandı
Cari açık rakamları açıklandı
OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de
OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de
STK'lerden afete dirençli kentler için güneş enerjisi önerisi
STK'lerden afete dirençli kentler için güneş enerjisi önerisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi