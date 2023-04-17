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Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar, merkez bankalarının faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin artmasıyla yeni haftaya temkinli başladı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 10:03
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Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
İstanbul

Resesyon ve enflasyon endişesi arasında kalan varlıklarda fiyatlamaların zorlaştığı görülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri bu durumda etkili oluyor.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekeceğini ifade ederek, önemli ölçüde kredi sıkılaştırmasının oran artışlarına ihtiyacı azaltabileceğini ancak gerçek zamanlı muhakemenin zorlayıcı olduğunu kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son enflasyon verilerinin cesaret verici olmasına rağmen fiyatların hala çok hızlı arttığını savunarak, Fed'in daha fazlasını yapması gerektiğini ve bankanın bir kez daha faiz artırdıktan sonra durup durumu değerlendirebileceğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise son açıklanan perakende satış ile üretici enflasyonu verilerinin doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirterek resesyon ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 80'i aşarken, haziran toplantısına ilişkin beklentilerde de değişiklik oldu.

Buna göre, bankanın haziranda yüzde 64 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin edilirken, 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceğine yönelik öngörüler yüzde 21 seviyesine çıktı.

Cuma günü ABD'de bankalarla başlayan bilanço sezonu yatırımcıların odağına yerleşirken, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun net karı, bankacılık sektöründeki sıkıntılara rağmen faiz oranlarındaki artışın etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde artış kaydetti.

Bilanço sezonunun bu hafta Bankf of America, Goldman Sachs, Charles Schwab, Netflix ve Tesla gibi şirketlerle daha da ısınması beklenirken, açıklanacak şirket finansallarında ABD ekonomisine ilişkin sinyaller de önem taşıyor.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi cuma günü üç günlük düşüş eğilimini sonlandırarak yüzde 0,6 yükselirken, yeni haftaya da önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 101,7 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,8 değer kaybıyla 2.004 dolara inmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.010 dolardan alıcı buluyor.

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,21, Dow Jones endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa borsaları cuma günü yükseliş eğilimini üst üste 5 güne çıkarırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına ilişkin beklentiler günden güne netleşiyor.

Bölgede düşüş eğilimine giren enflasyonun ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek üç toplantıda da 25'er baz puan faiz artışına giderek, bu döngüyü tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,89 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da yükselişle başladı.

Asya pay piyasaları yeni haftaya temkinli başlasa da seansın ilerleyen saatlerinde risk iştahının toparlandığı görülüyor.

Bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 yıllık borç verme faizinde değişikliğe gitmezken, 170 milyar yuanla kasımdan bu yana en düşük fonlamayı yaptı. Analistler, fonlama miktarındaki düşüşe karşın bu durumun 20 milyar yuanlık kredi genişlemesine işaret ettiğini belirtti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,83 altında 5.092,88 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 19,3626'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,3720 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KüreselpiyasalarABDMerkezBankasıFED
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