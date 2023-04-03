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Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeni haftaya karışık seyirle başladı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 09:26
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Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
İstanbul

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, enflasyonun yavaşladığına ve "şahin" para politikası adımlarının yakında sona ereceğine yönelik beklentiler risk iştahını artırsa da OPEC+ ülkelerinin mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararı piyasalarda enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına sebep oldu.

Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 4,6 artışla 83,5 dolardan başlarken, tahvil piyasalarında ise satış ağırlıklı seyir dikkati çekti.

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puan yükselerek yüzde 4,11'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamalar da güçlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, Fed'in yıl sonuna doğru faiz indireceğine yönelik tahminler de varlığını sürdürüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerden daha yavaş da olsa gerilemesinin Fed'in elini rahatlatmasına karşın iş gücü piyasalarındaki sıkı seyrin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirtti.

Bu hafta açıklanacak iş gücü verilerinin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasada oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,44, Dow Jones endeksi yüzde 1,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında geçen haftanın tamamında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyonun farklı hızlarda da olsa gerilemesi risk iştahını artırdı.

Enflasyondaki yavaşlamaya karşın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için bir süre daha "şahin" adımlarını sürdürmesi bekleniyor. Para piyasalarında gelecek toplantıda Banka'nın yüzde 85 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanıyor. ECB'nin temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gideceği ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,81 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarında ve Çin'de yaşanan gelişmeler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Çin'in, ABD'li yarı iletken çip üreticisi Micron'a soruşturma başlatması, ABD ve Çin arasında tansiyonun tekrar yükselebileceği endişesini beraberinde getirdi. Buna karşın Çin piyasalarında yerli üreticilerin bu durumdan yararlanabileceğine yönelik fiyatlamalar öne çıkarken, yarı iletken çip üretici şirketlerin hisse senedi fiyatlarındaki yükseliş yüzde 2'yi aştı.

Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam etti. Buna göre, Çin'de Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 50'ye gerileyerek ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin kaldırılmasının ardından ekonomide gözlenen toparlanmaya ilişkin soru işaretleri uyandırdı.

Japonya'da ise imalat sanayi PMI 49,2'ye çıksa da imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 4.812,93 puandan tamamladı.

Bugün gözler yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre, bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 19,1777'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,1950 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 4.700 seviyelerinin destek, 4.850 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE ve ÜFE

10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat sanayi PMI

17.00 ABD, şubat ayı inşaat harcamaları

AA

Anahtar Kelimeler:
KüreselpiyasalarPetrolfiyatlarıMakroekonomikveriler
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