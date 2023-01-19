Küresel piyasalar güçlenen resesyon beklentisi ile negatif seyrediyor

İSTANBUL - ABD'de dün açıklanan verilere göre, aralık ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından ÜFE'deki iartışın da beklentilerin altında kalması, gelecek dönemde fiyat baskılarının daha da hafifleyeceği görüşlerini destekledi.

Pozitif enflasyon verilerine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin nihai faiz oranının yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğine dair "şahin" açıklamaları ve zayıf makroekonomik veriler, pay piyasalarında resesyon fiyatlamalarını güçlendirerek negatif seyri beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı 1,5 ayın en yüksek seviyesinden geri çekilerek yüzde 4,5'e yakın düşüşle 88 dolar seviyelerinden 84,1 dolara inerken, bakırın libre fiyatı da yüzde 2,2 değer kaybetti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, politika faizinde yüzde 5'e ulaşmak için olabildiğince hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de faizlerin yıl sonu için öngörülen yüzde 5,25-5,50 aralığının biraz üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

Öte yandan ABD'de perakende satışlar aralıkta yüzde 1,1 azalarak beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretimi yüzde 0,7 ile Eylül 2021'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Fed'in ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda da ABD'li şirketlerin gelecek aylarda ekonomide "az büyüme" beklediği bildirildi.

Gelişmelerin ardından piyasalarda Fed'in 1 Şubat'taki toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 96,4 ile neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın mart ve mayıs aylarında da faizleri 25 baz puan artıracağı, haziranda ise bir değişiklik yapmayacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,81, S&P 500 endeksi yüzde 1,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 101,5 ile 31 Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından toparladı ve bugün 102,3'ten işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,56'dan düşüşe geçerek yüzde 3,32 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan TÜFE aralıkta yıllık yüzde 10,5 artarak yavaşlamasını sürdürse de çift hanede kaldı. Söz konusu veri Avro Bölgesi'nde aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 9,2 arttı. Resesyon beklentilerinin daha fazla tartışıldğı son dönemde, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugün Davos'ta "Avrupa'nın Yeni Büyümesini Bulmak" başlıklı panelde yapacağı konuşmanın önemi arttı.

Avrupa borsalarında ise dün karışık bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Avro/dolar paritesi 1,0890 ile 21 Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 1,08'in hemen altında dengelendi. Avrupa'da tahvil faizlerinde düşüşün de hızlandığı görülürken, endeks vadeli kontratlar yeni güne satıcılı başladı.

Asya tarafında, Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, aralıkta yıllık bazda ihracat yüzde 11,5 ve ithalat yüzde 20,6 arttı. Böylece Japonya'nın 2022'deki ticaret açığı 19,97 trilyon yen (155,2 milyar dolar) ile rekor seviyede gerçekleşti. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü yüzde 1,30 artışla 5.384,17 puandan tamamladı. Dolar/TL dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 18,8030'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7940'tan işlem görüyor.

Analistler, zayıf ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin "şahin" açıklamaları ile piyasalarda enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser havanın tersine döndüğünü, resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini söyledi.

Fed'in daha düşük hızda olsa da sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğuna işaret eden analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin yüzde 9 düzeyindeki politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün açıklanacak veriler şöyle:

13.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

16.30 ABD, aralık ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, Philadelphia Fed İmalat endeksi