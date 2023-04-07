Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.911,00
ALTIN
1.243,32
DOLAR
19,26
STERLİN
24,03
EURO
21,08
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışına girerken, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

07 Nisan 2023 Cuma 11:15
4 Okunma
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
İstanbul

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Analistler, bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğini kaydederek, yatırımcıların istihdamdaki yavaşlamanın şiddetine odaklandığını ifade etti.

Son verilerin ardından ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama ihtimalinin yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkati çeken analistler, piyasa beklentilerinin tarım dışı istihdamın martta 230 bin civarında artması yönünde olduğunu bildirdi. Tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artmıştı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Nisan ile biten haftada 228 bine çıkarak beklentileri aştı. Ülkede Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına inen JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından çarşamba günü de özel sektör istihdamı öngörüleri karşılayamamıştı.

Analistler, ABD'de ve Avrupa'da bugün tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını hatırlatarak, açıklanacak verilerin etkilierinin pazartesi günü görülebileceğini söyledi.

Söz konusu belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığını aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan, istihdam raporu öncesinde Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürdü.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bullard, bankanın gidecek çok yolu olduğunu, enflasyonun ileride kalıcı hale geleceğini ve enflasyonu tekrar yüzde 2 hedefine düşürmenin zor olacağını düşündüğünü aktararak, bu nedenle enflasyonun tekrar düştüğünden emin olmak için faiz oranlarının bu seviyelerde kalmasının gerekeceğini ifade etti.

Artan belirsizlikler tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini 6. güne taşıyarak dün 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,31 seviyesinden kapandı.

New York borsasında bu gelişmelerle dün S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,01 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları dün yükseliş eğiliminde hareket ederken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını işaret ediyor.

Almanya'da çarşamba günü açıklanan fabrika siparişlerinin beklentileri oldukça geride bırakmasının ardından, dün açıklanan sanayi üretimi de öngörülerin aksine yüzde 2 artarak tahminleri aştı.

Analistler, bölge genelindeki güçlü ekonomik aktivitenin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay yapılacak toplantıda da şahin adımlarına devam edeceği yönündeki beklentileri desteklediğine dikkati çekerek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,12 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,29 yükseldi.

Asya borsalarında bugün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de açıklanacak veriler öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede öncü endeks şubatta 97,7'ye çıktı.

Öte yandan, Japonya'da hükümet, Ueda Kazuo'yu Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni başkanı olarak resmen tayin etti. Japonya'da BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko'nun 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi hafta sonu itibarıyla son buluyor.

Ueda döneminin merak edilenleri arasında BoJ'un izlediği ultra geniş parasal politikaların sürdürülebilirliği ile yüzde 2'lik enflasyon hedefi yer alırken, hükümet, BOJ'un, ekonomik büyümeyi ve fiyat istikrarını sağlamak için hükümet ile yakın çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi. Hong Kong'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 4.912,81 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,2558'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,2550 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KüreselpiyasalarABDMerkezBankasıFEDİstihdamverileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikli otomobil satışları katlanarak artıyor
Elektrikli otomobil satışları katlanarak artıyor
Bankacılık krizi küresel ekonomi için şu anki en büyük tehdit
Bankacılık krizi küresel ekonomi için şu anki en büyük tehdit
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Togg T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Togg T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
ÇAYKUR üreticilere 379 milyon lirayı aşkın destekleme ödemesi yaptı
ÇAYKUR üreticilere 379 milyon lirayı aşkın destekleme ödemesi yaptı
Fitch: Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli
Fitch: Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli
Almanya'da martta şirket iflasları Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde
Almanya'da martta şirket iflasları Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 510 milyar lira oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 510 milyar lira oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi