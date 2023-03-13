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Kuraklıktan etkilenen Narlı Ovası tohum desteğiyle yeşerecek

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, "80 bin dekar arazide çiftçilerimize yüzde 75'i hibe, tohum desteği sunuyoruz. Bunlar genellikle yağlık ayçiçeği ve nohut olmak üzere sulanmadan yetişebilen veya kuraklıktan kaçabilen ürünleri içermekte." dedi.

13 Mart 2023 Pazartesi 13:31
Kuraklıktan etkilenen Narlı Ovası tohum desteğiyle yeşerecek
Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kuraklıktan etkilenen Narlı Ovası'nda tarımsal üretimin sürmesi için çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığınca tohum desteği sunulacak.

Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinin yetiştiği Narlı Ovası'nı besleyen Kartalkaya Barajı'nda kuraklığın etkilerinin görülmesinin ardından Bakanlık tarafından tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, 120 bin dekar arazide kışlık hububat, 80 bin dekar arazide de yazlık ürün yetiştirilen ovada, bu yıl yağış miktarının düşük olması nedeniyle çiftçiye tohum desteği sağlanacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Dr. Hasan Gezginç, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin tarımsal faaliyetleri de etkilediğini belirtti.

Çiftçiye her türlü tarımsal desteği sunduklarını, hatta bu destekleri kapılarına götürdüklerini ifade eden Gezginç, Bakanlık olarak depremin ilk gününden itibaren 4 bin ton yem dağıttıklarını söyledi.

Gezginç, çiftçilere alet ekipman konusunda da destek sağladıklarını anlatarak, hayvancılığın yanında bitkisel üretim için de destek sunduklarını kaydetti.

Türkiye'de son yıllarda kuraklık yaşandığına dikkati çeken Gezginç, Kahramanmaraş'ın da kuraklıktan etkilenen illerin başında yer aldığını ifade etti.

"Bakanlığımız bu proje ile Kahramanmaraş'a 21 milyon liralık kaynak ayırmayı planlıyor"

Narlı Ovası'nı besleyen Kartalkaya Barajı'nda ciddi kuraklık görüldüğünü dile getiren Gezginç, "Yetiştiricilik döneminde yağışların yetersiz olması sebebiyle beklediğimiz doluluğa ulaşamadık. 200 bin dekar arazinin aşağı yukarı 120 bin dekarına kışlık ürün yani tahıl hububat ekildiğini biliyoruz. 80 bin dekar araziye de yazlık ürün ekildiğini incelemelerimiz sonucu gördük. 80 bin dekar araziye yazlık ürün olarak su verme şansımızın olmadığı kanaatindeyiz. Bundan sonraki yağışların şiddeti, sıklığı bunu etkileyecektir ama uzun yıllar verilerine göre yazlık ürünlere su verme şansımız yok." diye konuştu.

Gezginç, bu durumun çiftçilere duyurulduğunu belirtti.

"80 bin dekar arazide çiftçilerimize yüzde 75'i hibe, tohum desteği sunuyoruz. Bunlar genellikle yağlık ayçiçeği ve nohut olmak üzere sulanmadan yetişebilen veya kuraklıktan kaçabilen ürünleri içermekte. Böylece çiftçilerimize destek vermiş, çiftçilerimizi üretimden uzaklaştırmamış olacağız. Hem de hayatın normalleşmesine büyük katkı sağlamış olacağız. Bakanlığımız sadece bu proje çerçevesinde Kahramanmaraş'a 21 milyon liralık kaynak ayırmayı planlıyor." ifadelerini kullanan Gezginç, 80 bin dekar arazinin 40 bin dekarına yağlık ayçiçeği, 30 bin dekarına nohut, geriye kalanına da yem bezelyesi ekimi düşündüklerini kaydetti.

Gezginç, kırsala göç edenlere de meyve ve sebze fidesi desteği sağlamayı planladıklarını anlatarak, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman depremzede çiftçi ve vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Narlı OvasıKuraklık
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