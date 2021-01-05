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Kuraklık endişesiyle çiftçi gübre almadı

Türkiye'de yağışların mevsim normallerinin altında olması ve baraj seviyelerindeki düşüş nedeniyle başlayan kuraklık korkusu nedeniyle, Diyarbakır'da çiftçilerin çoğunluğu yapacakları hububat ekimi öncesi toprağa atacakları gübreyi almadı. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, ciddi bir kuraklık korkusu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan bu kuraklıktan kaynaklı olarak çiftçiler, bırakın gübre atmayı, henüz gübre satın almadı" dedi.

05 Ocak 2021 Salı 10:41
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Kuraklık endişesiyle çiftçi gübre almadı

DİYARBAKIR - Yağışların ülke genelinde mevsim normallerinin altında olması ve baraj seviyelerindeki düşüş nedeniyle baş gösteren kuraklık korkusu Diyarbakır'daki çiftçileri de etkiledi. Ekim zamanı gelmesine rağmen, kuraklık endişesiyle hububat ekimi öncesi toprağa atacakları gübreyi almayan çiftçiler, yağmurun yağmasını bekliyor. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, pandemi nedeniyle zor günler geçiren üreticilerin yaşanan kuraklıkla beraber daha da zor duruma düştüğünü ifade ederek, "Ne yapacağımıza şaşırdık. Şu an normalde bu tarlaya çamurdan dolayı giremememiz lazımdı ama şimdi top oynayabilirsiniz ki toprak o kadar kurumuş yani" diye konuştu.

'PANDEMİNİN ÜZERİNE KURAKLIK GELİRSE VAY HALİMİZE'

Tarım ülkesi olarak diğer bölgelerdeki çiftçiler gibi kendilerinin de yağmur beklediğini dile getiren İskenderoğlu, "Çiftçi, kuraklıktan korktuğu için bırakın gübre atmayı, henüz gübre satın alamamış. Biz de alamadık. Pandeminin üzerine kuraklık da gelirse bizim vay halimize. Ülke olarak tarım ülkesiyiz. Şehir olarak da tarım şehriyiz. Acil olarak yağmur bekliyoruz. Hepimizin dileği ve dualarımız yağmurun yağması. Şu an hava şartları bize göre olumsuz. Normalde olumsuz hava şartları denildiğinde çok fazla yağmur veya kar yağması akla gelir. Bu durum bizim için öyle değil. Yağmadığı zaman bu durum çiftçi için olumsuz hava şartlarıdır. Kar artık yağmaz ama yağmur bekliyoruz. Birinci gübrelemeyi birinci ayda yapıp, ikinci ayın sonuna doğru da ikinci gübrelemeyi yapıp sonra da ilaçlamaya geçmemiz lazım. Şu an gübre bile satın almadık. Çiftçi korkuyor, biz korkuyoruz" ifadelerini kullandı. 

'SU OLMAZSA HEPİMİZ İŞSİZ KALIRIZ'

150 dönüm arazisine geçen yıl ektikleri mısır için yaklaşık 5 ton gübre attıklarını belirten Mustafa Tayfur, şunları söyledi:

"Geçen yıl günde 2 işçi çalışıyordu. Bu yıl hepimiz boştayız. İş yok ve gübre de almadım. Çünkü ne olacağı belli değil. Gübreyi alsam ambara bıraksam ne olacak. Allah o günleri göstermesin. Su olmazsa hepimiz işsiz kalırız. Bizim işimiz gücümüz bu. Bu saatten sonra inşaatlarda da çalışamayız. Mecbur köyde kalacağız."
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çiftçi Gübre AlmadıKuraklıkTürkiyeYağış
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