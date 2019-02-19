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KSO Başkanı Zeytinoğlu: Honda'nın Türkiye'de rekabet etmesi zor

KOCAELİ Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Japon otomotiv firması Honda'nın, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin kararını değerlendirdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu: Honda'nın Türkiye'de rekabet etmesi zor

KOCAELİ Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Japon otomotiv firması Honda'nın, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin kararını değerlendirdi.

19 Şubat 2019 Salı 15:57
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KSO Başkanı Zeytinoğlu: Honda'nın Türkiye'de rekabet etmesi zor

İZMİT - Zeytinoğlu, "Otomotiv sektöründe Türkiye'deki imalatçı sayısı, pazar büyüklüğüne göre çok fazla. Yılda 38 bin araç üreten Honda'nın, Türkiye'de rekabet etmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum" dedi. 

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Çayırova ilçesinde bulunan Honda Türkiye A.Ş.'nin üretim faaliyetiyle ilgili yapılan açıklamayı değerlendirdi. Honda'nın, Türkiye'de üretim faaliyetini küresel stratejiler doğrultusunda sonlandırma kararı aldığını belirten Zeytinoğlu, beklenen karın yapılamamış olabileceğini kaydetti. Başkan Zeytinoğlu, "İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve uluslararası bir firma olan Honda'nın, içten yanmalı motorlarda Türkiye'de üretim faaliyetini sonlandıracağını; ancak elektrikli otomobil ile devam edebileceklerini öğrendik. Otomotiv sektöründe Türkiye'deki imalatçı sayısı, pazar büyüklüğüne göre çok fazla. Yılda 38 bin araç üreten Honda'nın, Türkiye'de rekabet etmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ayrıca son 2 yıldır Honda, burada ürettiği Civic'leri dizayn hataları nedeni ile geri çağırdı. Bu nedenle beklediği karı yapamamış olabilir" diye konuştu. 

KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Volkswagen, 'Türkiye'de üretim yapabilir miyiz? diye düşünüyor. Honda'nın aldığı bu kararın, Volkswagen'in kararını olumlu mu yoksa olumsuz mu etkileyeceğini merak ediyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KSO Başkanı ZeytinoğluHonda
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