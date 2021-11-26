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Kritik toplantı sonrası Şahap Kavcıoğlu'ndan açıklama

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörü şu anda Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Dünyada da öz kaynak karlarıyla, sermaye yapısıyla, müşteri değerleriyle dünyanın en iyi sektörlerinden bir tanesi. Yaşanacak, yaşanan volatilitelerin üzerinden gelecek bir sektörümüz var, herhangi bir sıkıntı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım" dedi.

26 Kasım 2021 Cuma 10:46
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Kritik toplantı sonrası Şahap Kavcıoğlu'ndan açıklama

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'nde bir araya geldi.

2.5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Şahap Kavcıoğlu "Toplantımız mutat toplantılardan, zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanımızın başkanlığında BDDK Başkanımız, banka genel müdürlerimiz bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyoruz, güncel değerlendiriyoruz. Daha önce de yapmıştık. Bu da o toplantılardan bir tanesi. Bankacılık sektörümüz çok güçlü ve genel değerlendirmelerimizde bu yönde. Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu, olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir değerlendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıda. Zaten normalde de bir ilişki ve iletişim halindeyiz. Herhangi bir problem yok çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en iyi ve en başarılı sektörlerden bir tanesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 

Kavcıoğlu, toplantının gündeminin sorulması üzerine ise, "Genel değerlendirmeler, her zaman olduğu gibi. Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri Bankacılık sektörüyle ilgili yeni bir yıla giriyoruz öncesinde yılın değerlendirmesi, bankacılık sektörünün değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK'dan karşılıklı olarak görüş alışverişleri, bunlar konuşuldu. Her zaman olduğu gibi çok değişik bir şey yok" cevabını verdi. 

"OLAĞANÜSTÜ BİR TOPLANTI DEĞİL"

Başkan Kavcıoğlu, “Genel değerlendirme, genel bilgilendirme içerisinde bunların hepsini konuştuk, bilgilendirdik, faiz indirimleri olsun, diğer konularla ilgili. Sektör, Merkez Bankası, BDDK birbiriyle çok uyumlu bir şekilde, çok güçlü bir şekilde iletişim içerisindedir karşılıklı olarak. Dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yönetmektedir. Bu değerlendirmeyi zaten süreç içerisinde yapıyoruz. Yine aynı değerlendirmelerimiz, karşılıklı görüş alışverişlerimiz, taleplerimizi, taleplerini değerlendirip, her zaman olduğu gibi süreç içerisinde de bunları yerine getiriyoruz, getireceğiz. Herhangi bir problem yok, her hangi bir sıkıntı yok. Bu toplantılar daha önce ayarlanan toplantılar, olağanüstü bir toplantı değil öncelikle bunu ifade edelim. Daha önceden de planlamış olan, daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi. Daha öncede yaptık aynı şekilde" şeklinde konuştu. 

"YAŞANACAK, YAŞANAN VOLATİLİTELERİN ÜZERİNDEN GELECEK BİR SEKTÖRÜMÜZ VAR"

Kavcıoğlu, bankaların bir taleplerinin olup olmadığına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Hepsini konuştuk, bankacılık sektörü şu anda Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Dünyada da öz kaynak karlarıyla, sermaye yapısıyla, müşteri değerleriyle dünyanın en iyi sektörlerinden bir tanesi. Yaşanacak, yaşanan volatilitelerin üzerinden gelecek bir sektörümüz var, herhangi bir sıkıntı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım." 

Toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıBaşkanŞahap KavcıoğluBanka
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