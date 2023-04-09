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Kritik tesislerin muhafızının ihracatına başlandı

Türkiye'nin kritik altyapı tesislerini mini/mikro insansız hava aracı (İHA) tehdidine karşı koruyan ASELSAN çözümü, yeni yetenekler kazanıp ihracatta da başarılı oldu.

09 Nisan 2023 Pazar 11:46
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Kritik tesislerin muhafızının ihracatına başlandı
Ankara

Sayı ve çeşitleri son dönemde hızla artar mini/mikro İHA'lar, kötü niyetli kullanıcıların elinde sivil ve askeri stratejik tesisler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla çeşitli karşı tedbir sistemleri geliştiriliyor.

ASELSAN, bu ihtiyaçtan yola çıkarak İnsansız Hava Araçlarını Önleyen Hava Savunma Sistemi'ni (İHTAR) geliştirdi.

İHTAR, kamuya ait alanlar ile ticari bölgelerin mikro ve mini boyutlardaki İHA'ların yasal olmayan faaliyetlerine karşı korunmasına olanak sağlıyor.

Zorlu çalışma koşullarında güvenilir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirecek şekilde tasarımı yapılan İHTAR Mini/Mikro İHA Önleme Sistemi, güvenlik güçlerinin, kamu ve ticari alanların güvenliğini sağlayan unsurların hizmetine sunuldu.

İHA'ların tespit edilmesi, otomatik olarak takibe alınması, tehdit olarak işaretlenmesi ve yasal olmayan faaliyetlerinin en uygun karşı tedbir ile engellenmesi İHTAR Sistemi'nin temel fonksiyonlarını oluşturuyor. Etkin ve güvenlik açısından en uygun karşı tedbirin kullanılması için İHTAR Sistemi, radar, kamera ve önleyicilerin entegre ve koordineli bir şekilde çalışmasını komuta kontrol yetenekleri ile sağlıyor.

İHTAR Sistemi, tehdidin tespit, takip ve teşhisi için radar ve kameralar, tehdidin önlenmesi için elektronik karıştırma ve aldatma sistemleri ile tüm bu sistemlerin entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan komuta kontrol sistemlerinden oluşuyor.

Sistemdeki radar birden fazla tehdidin tespit ve takip edilmesini sağlıyor. İHTAR Sistemi, tehditlerin önlenmesine yönelik olarak, karıştırma ve aldatma sistemlerinden yararlanıyor. Radar ve kameralar her türlü ortamda ve hava şartlarında kullanılabiliyor.

Bombaatar ve lazerle silahları çeşitlendi

ASELSAN, etkinliğini artırmak için sisteme sinyal karıştırma ve aldatma çözümleri yanında fiziki imha yöntemleri de ekledi.

40 milimetre bombaatar entegre edilen İHTAR, gelişmiş elektro-optik kameralarla otomatik hedef tespiti sonrasında yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerin etkisiz hale getirmesine imkan veriyor.

İHTAR'ın bir diğer fiziksel imha yöntemi de lazer silah sistemi oldu. Lazer silah sistemiyle hedef üzerinde oluşturulan ısı sayesinde İHA'ların dış yüzeyinde, elektronik parçalarında, batarya kısmında erime, yanma oluşuyor. Hedef üzerinde patlayıcı madde bulunması durumunda ise patlayıcı maddenin imha edilmesiyle daha hızlı etkinlik sağlanabiliyor.

Kritik tesislerin muhafızı

İHTAR, sahip olduğu bu yeteneklerle şehir ve kırsal ortamda kritik tesislerin emniyeti, yasa dışı sızmalara karşı sınır güvenliği ve kalabalık organizasyonların korunmasında kullanılıyor.

Yurt içinde ve dışında ilgi gören İHTAR için Cumhurbaşkanlığının mini/mikro İHA tehditlerine karşı korunması ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl 2 sözleşme imzalandı. Kısa sürede 6 araca entegre İHTAR Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar bünyesindeki yerleşkelere konuşlandırılan İHTAR sistemleri göreve başladı.

Stratejik öneme sahip TÜPRAŞ ve TPAO rafinerileri ile Akkuyu Nükleer Santrali'ni mini/mikro İHA tehditlerine karşı korumaya yönelik de 3 sözleşme imzalandı. Enerji sektöründe hizmet veren şirketlere teslimatlar bu yıl tamamlanacak.

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda TÜBİTAK BİLGEM ile geliştirilen JARMOL Yüksek Güçlü Lazer Silah Sistemi de göreve hazır hale getirildi.

İHTAR Sistemi ile entegre çalışabilen ŞAHİN 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerken, ilk ihracat sözleşmesi de 2022 yılı ikinci yarısında imzalandı.

Yurt dışında da ilgi gören İHTAR için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kırgızistan, Nijer ve Angola gibi ülkelerle sözleşme yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SavunmasanayiAkkuyuNükleerSantraliASELSANİHTARSistemiTÜPRAŞveTPAO
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