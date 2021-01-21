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Kripto para birimlerinin sayısı 4 bini aştı

Ocak 2021 itibarıyla dünya genelinde işlem gören kripto para sayısı 4 bin 89’a ulaştı. Kullanımı giderek yaygınlaşan kripto paralara her geçen gün yenileri eklenirken yerli kripto para borsası Paritex, yeni kripto para projelerinden MPAX Coin’i işleme açtı.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:12
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Kripto para birimlerinin sayısı 4 bini aştı

İSTANBUL - Dijital paralar giderek daha yaygın birer yatırım aracı haline geliyor. Buna paralel olarak kripto para birimlerinin piyasa değerleri ve sayıları da her geçen gün artıyor. Statista tarafından yayınlanan verilere göre kripto para birimlerinin kümülatif piyasa değeri, geride bıraktığımız 2020 yılında yüzde 300 arttı. ABD merkezli kripto para piyasa analizi ve takip platformu CoinMarketCap’te listelenen kripto para birimi sayısı ise Ocak 2021 itibarıyla 4 bin 89’a ulaştı.

Yerli kripto para borsası Paritex, güneş enerjisi üretiminden kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için MPAX Coin adlı kripto para birimini 1 Aralık 2020 itibarıyla işlem çiftleri arasına aldı. MPAX Coinin Paritex Kripto Para Borsası’nda listelenmesinin ardından kısa bir sürede 1 milyon TL işlem hacmine ulaşarak kripto para yatırımcılarından yoğun ilgi gördü. CoinMarketCap’in in pek çok veriyi analiz ederek  yaptığı sıralamada  Paritex Kripto Para Borsası’nın dünyanın en büyük ilk 50 borsası arasında yer alması da kripto para uzmanlarınca bu yoğun ilginin sebepleri arasında değerlendirildi.

“BÜYÜK KRİPTO PARA PROJELERİ DÜNYAYA İHRAÇ EDİLEBİLİR”

Konuya ilişkin detayları aktaran Paritex CEO’su Özgür Serkan Uslu, “MPAX Coin, yenilenebilir Güneş enerjisi panel sistemlerinde enerji üretip elde ettiği enerjiyi devletlere satarak kâr sağlama projesiyle öne çıkıyor. Amacı ise Türkiye ve Balkanlar'daki birçok ülkede bulunan ulusal ve uluslararası şirketlerle anlaşma yaparak online satış merkezi üzerinden, firmaların ürünlerinin ve hizmetlerinin MPAX Coin ile ödenmesine imkan sağlamak. Paritex olarak bizler de Türkiye’den çıkan yerli ve güçlü projeleri destekleyerek dünyaya ihracı için elimizden gelen işbirliğini yapmaya hazırız. Bu noktada blockchain sisteminin yeni bir teknoloji olması ve çok çeşitli yeni alanlarda entegrasyonunun getireceği faydalar düşünüldüğünde stratejik bir listeleme yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.

“E-TİCARET ALANINDA KULLANIMI TEŞVİK EDİLECEK”

2021'in ilk çeyreğinde MPAX Coin’e dair proje planlarını anlatan Erkan Aslan, “İlk olarak hedefimiz, MPAX nakit kartları ile kart sahiplerinin bakiyelerinden alışveriş yapabilmesine imkân vermek. İkinci olarak ise, online pazar yeri uygulamasıyla pazara dahil olacak her satıcının satışı ile yatırımcılara pasif gelir kazandırmak. MPAX yatırımcıları ve kullanıcılarına kazandırmak istediğimiz bir başka fırsat ise, ülkelerindeki işletmeleri çevrimiçi pazar sistemine dahil ederek satılacak her üründen MPAX Coin kazanmalarını sağlamak. Bunun yanında çeşitli ülkelerde yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlar yaparak MPAX Coin kullanımını teşvik edecek karlı alanlarda var olmak” diye konuştu.

“GÜNLÜK YÜZDE 1’LİK SABİT KAR GETİRECEK”

MPAX Coinin, 2021’in nisan ayına kadar yatırımcılarına, azalma ve artma olmadan günlük sabit yüzde 1’lik kâr sağlayacağını dile getiren Aslan, “Yatırımcılar satın aldıkları Masternode miktarı arttıkça elde edilecek olan kârdan artan miktarlarda ekstra gelir elde etme imkanına da sahip olacak. Ayrıca yatırımcılar, 1 milyon Masternode ile yapacakları yatırımla enerji gelirinden yüzde 0.5 Coin, 1 milyon ile 3 milyon arasında yüzde 0.75 Coin, 3 milyon ile 4 milyon 500 bin arasında yüzde 1 Coin ve 5 milyon ve üzerinde yüzde 5 Coin gelir elde edebilecek” ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 21.01.2021 15:28
Anahtar Kelimeler:
Kripto Para BirimleriParitex
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