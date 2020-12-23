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Kreditör Kredi şirketi CEO’su Alper Özata, en çok merak edilen sorulara yanıt verdi.

Finansal işlemlerinizi %100 müşteri memnuniyeti ve iş etiği ilkelerine bağlı olarak en iyi danışmanlık hizmetiyle gerçekleştiren Kreditör Kredi şirketi CEO’su Alper Özata, en çok merak edilen sorulara yanıt verdi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 09:22
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Kreditör Kredi şirketi CEO’su Alper Özata, en çok merak edilen sorulara yanıt verdi.

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Türkiye’de bankaların kredi verme politikalarına uygun değerlendirme yapabilen ilk ve tek yapay zeka destekli rating kurumuyuz” diyen Özata, meslek hayatına İstanbul’da bir banka şubesinde bireysel müşteri temsilcisi olarak başladığını, kredi değerlendirmelerinde müşterilerin sorunsuz kredi onayı alabilmesi için farklı yöntemler geliştirdiğini ve dünyada kredi değerlendirme biçimlerini inceleyerek rating sistemini bir adım ileriye taşıdığını söyledi. Araştırmaları sonucunda ilk rating kavramının finansta değil ticarette kullanıldığını fark eden Özata, kuruluşlarının tüm bu hazırlık aşamalarının tamamlanması ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Bugün geldikleri noktada Alper Özata: “45 kişilik bir ekiple büyüme hızı %600 olan şirketimizde tüm Türkiye’de bireysel ya da ticari kredi müşteri ihtiyaçlarına yönelik risk analizleri yaparak müşterilerimizi akıllı kredi başvurularını yöntemlerimiz ve ürünlerimizle destekliyoruz. Bu sayede müşterilerimizin sorunsuz bir şekilde kredi kullanmalarını sağlıyoruz” dedi.


Pandemi sürecinin çalışmalarını olumsuz etkilemediğini, pandemi öncesinde de “haftada 1 gün evden çalışma sistemi” ile işlerini yürüttüklerini ifade eden Özata, pandemi tedbirlerine uygun çalışma koşulları oluşturduklarını, tüm ekip çalışanlarının evden çalışma sistemine geçerek sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı kurallarına harfiyen uymaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Kısa süre zarfında hedeflerini gerçekleştireceklerine gönülden inandığını söyleyen Özata, sektörün liderliğini yaparak ülkemizde rating üzerine ilham verici global bir marka olmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KreditörCoAlper özataTürkiyeBankalarKredi
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