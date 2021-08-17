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Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı

Kredi ve sigorta karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un açıkladığı verilere göre, 2021’in ilk 6 ayında yapılan kredi kartı başvuruları önceki yıla göre yüzde 100 arttı.

17 Ağustos 2021 Salı 15:29
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Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı

İSTANBUL, (DHA)

Kısıtlamaların hafifletildiği 25 Haziran-2 Temmuz haftasında ise kartlı harcamalar yüzde 59 artarak 35,4 milyar TL’ye ulaştı. Ödemelerin en çok konaklama tesisi, havayolu ve seyahat acentelerine yapıldığını söyleyen Hesapkurdu.com Banka ve Kredi Ürün Müdürü Alper Lenger, “Yeniden artışa geçen vaka sayıları, kış aylarında bu tablonun ilk sıralarında temel ihtiyaçları göreceğimizin sinyallerini veriyor” dedi.

Merkez Bankası verilerini inceleyen kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com, tedbirlerin hafifletilmesinden sonra kartlı harcamaların 25 Haziran-2 Temmuz haftasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 35,4 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Bu tablonun ardında ise artan kredi kartı başvuruları olduğuna işaret edildi. hesapkurdu.com verilerine göre 2021’in ilk altı ayında yapılan kredi kartı başvuruları 2020’ye göre yüzde 100 arttı. Başvuru oranları bir önceki yılla kıyaslandığında en çok artış  yüzde 251 ile Ocak ve yüzde 190 ile Şubat aylarında görüldü. Kısıtlamaların kaldırıldığı haziran ayında ise bu oran yüzde 64,62 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK ÖDEME KONAKLAMA TESİSİ, HAVAYOLU VE SEYAHAT ACENTELERİNE YAPILDI
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Banka ve Kredi Ürün Müdürü Alper Lenger, “Neredeyse tüm kış boyunca durma noktasına gelen sosyal hayat, yaz başında kısıtlamaların kalkmasıyla bir anda pandemi öncesi dönemdeki halini aldı. Özellikle tatil planlarının ve düğün hazırlıklarının hızlanması, temmuz ayında da kart başvurularının artmasına ve harcamaların konaklama, uçuş, seyahat, yeme-içme ve kuyum sektörlerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Konaklama için yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat artarken, bu oran havayollarında yüzde 175’e, seyahat acentelerinde yüzde 85’e, yeme-içmede yüzde 80’e ve kuyumda yüzde 65’e yakın seyretti. Ancak son dönemde yeniden artışa geçen vaka sayıları, kış aylarında bu tablonun ilk sıralarında temel ihtiyaçları göreceğimizin sinyallerini veriyor” dedi.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİ DÖNEMSEL BİR TALEP PATLAMASINDAN İBARET DEĞİL
Şirket, internetten yapılan kartlı ödeme işlemlerini de inceledi. Buna göre 2021’in ilk 6 ayında yurt içi ve yurt dışı harcamalar için internetten toplam 672 milyon 551 bin 253 kartlı ödeme işlemi yapıldı. Bu rakamın 2020’nin aynı döneminde 412 milyon 246 bin 986 adet olması ise dikkat çekti. Benzer bir tablo, işlem tutarlarında da görüldü. İlk 6 ayda 2020’de 106 milyon lira bandında olan işlem tutarı, 2021’de 186 milyon lirayı aştı.

DHA

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