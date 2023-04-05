Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.016,28
ALTIN
1.252,84
DOLAR
19,25
STERLİN
24,19
EURO
21,20
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KOSGEB geçen yıl yaklaşık 103 bin işletmeye destek sağladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), geçen yıl Türkiye'nin 7 bölgesinde, imalattan inşaata, ulaştırmadan bilgi ve iletişime kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 102 bin 828 işletmeye destek

05 Nisan 2023 Çarşamba 13:18
5 Okunma
KOSGEB geçen yıl yaklaşık 103 bin işletmeye destek sağladı
Ankara

AA muhabirinin, KOSGEB'in 2022 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, kurum tarafından 102 bin 828 işletmeye geçen yıl sağlanan desteğin tutarı 9 milyar 112 milyon 426 bin 104 lirayı buldu.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden 99 bin 567 işletme yararlandı. 3 bin 261 işletme ise KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanları kullandı.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında tanınan şartlardan yararlanan işletmelerin birden fazla destek alabilmesi sonucu toplam işletme sayısı 48 bin 943 olarak kayıtlara geçti.

Bu destek içinde Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı kapsamında sağlanan 7,5 milyar liralık destek öne çıktı.

Bölgeler bazında bakıldığında, MKİ destekleri hariç, destekleri en çok Marmara Bölgesi'ndeki işletmelerin kullandığı görüldü. Bölgedeki 13 bin 521 işletmeye 449 milyon 470 bin 347 lira destek verildi. Söz konusu bölgeyi, 9 bin 803 işletmeye verilen 320 milyon 886 bin 23 liralık destekle İç Anadolu Bölgesi takip etti.

Akdeniz Bölgesi'nde 7 bin 75 işletme 205 milyon 11 bin 884 lira, Ege Bölgesi'nde 6 bin 900 işletme 198 milyon 269 bin 550 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 bin 631 işletme 156 milyon 40 bin 392 liralık destek aldı.

Bu bölgeleri 4 bin 733 işletmeye verilen 144 milyon 279 bin 426 liralık destekle Karadeniz, 2 bin 961 işletmeye sağlanan 99 milyon 611 bin 482 liralık destekle Doğu Anadolu bölgeleri izledi.

MKİ Hızlı Destek Programı adı altında verilen desteklerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise 9 bin 753 işletmeye 1 milyar 584 milyon 330 bin lira tutarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu bölgeyi, 7 bin 829 işletmeye 1 milyar 106 milyon 105 bin lira ile Marmara, 7 bin 304 işletmeye 1 milyar 100 milyon 875 bin lira ile İç Anadolu, 6 bin 893 işletmeye 1 milyar 106 milyon 145 bin lira ile Karadeniz, 7 bin 109 işletmeye 1 milyar 14 milyon 600 bin lira ile Akdeniz, 5 bin 292 işletmeye 926 milyon 300 bin lira ile Doğu Anadolu ve 4 bin 763 işletmeye 666 milyon 565 bin lira ile Ege bölgeleri takip etti.

Destekten en büyük payı mikro işletmeler aldı

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteğin yüzde 82,4'ünün mikro, yüzde 15,7'sinin küçük, yüzde 1,9'unun ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı görüldü.

Desteklerin kullanımında imalat sektörü başı çekti. Bu alanda sağlanan desteklerin yüzde 69,9'una karşılık gelen 1 milyar 104 milyon 386 bin 237 lira söz konusu sektöre verildi.

Bu sektörü, yüzde 12,5'lik pay ve 194 milyon 920 bin 372 lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü takip etti.

KOSGEB'in bu alandaki desteklerinden bilgi ve iletişim, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaat ile ulaştırma ve depolamanın da aralarında bulunduğu birçok sektör faydalandı.

- İşletmelere yaklaşık 34 milyon lira faiz desteği

KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında ise geçen yıl 3 bin 261 işletmeye 33 milyon 937 bin lira destek verildi.

Bu kapsamda, Artvin, Düzce, Rize, Bartın, Kastamonu Sinop ve Zonguldak'ın da aralarında olduğu iller acil destek kredisi faiz imkanlarından yararlanırken makine-teçhizat ve işletme kredileri alanlarında da bu desteği çeşitli kuruluşlar kullandı.

Ayrıca, KOSGEB, "Genel Destek Programı", "AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı", "İşletme Geliştirme Destek Programı", "İleri Girişimci Destek Programı", "İşbirliği Destek Programı"nın da aralarında olduğu uygulamalarla birlikte işletmelere geçen yıl toplam 9 milyar 112 milyon 426 bin 104 liralık destek sağlamış oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KOSGEBdestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurova'daki turfanda soğan hasadının fiyatları düşürmesi bekleniyor
Çukurova'daki turfanda soğan hasadının fiyatları düşürmesi bekleniyor
Depremden etkilenen iller Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı
Depremden etkilenen iller Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yurt dışı yük taşımacılığında demir yolunun payı 10 kat artacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yurt dışı yük taşımacılığında demir yolunun payı 10 kat artacak
İngiltere'de elektrikli araç satışları martta rekor artış kaydetti
İngiltere'de elektrikli araç satışları martta rekor artış kaydetti
Elektrikli araç sektörü kasımda Bursa'da buluşacak
Elektrikli araç sektörü kasımda Bursa'da buluşacak
Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri nisanda da tahminlerin altında kalacak
Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri nisanda da tahminlerin altında kalacak
Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar oldu
Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar oldu
Martta gayrimenkul satışı, şubata göre yüzde 83 arttı
Martta gayrimenkul satışı, şubata göre yüzde 83 arttı
Şehit yakınları ve gazilere nisan için 12 milyon 312 bin lira ödeme yapıldı
Şehit yakınları ve gazilere nisan için 12 milyon 312 bin lira ödeme yapıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi