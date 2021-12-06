Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,924.89
ALTIN
787.64
DOLAR
13.78
STERLİN
18.27
EURO
15.57
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur istihdam edecek
Jandarma Genel Komutanlığı 60...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
Hitit Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
Hitit Üniversitesi 25 Öğretim...
Gıda ürünleri satın alınacaktır
Gıda ürünleri satın alınacaktır
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konya Şeker’den çiftçiye 55 milyon avans desteği

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:56
26 Okunma
Konya Şeker’den çiftçiye 55 milyon avans desteği

KONYA - Konya Şeker, pancar ekimi yaptırdığı çiftçilere 55 milyon 532 bin lira avans  dağıtacağını duyurdu.

Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu,  ülkemizin gıda güvenliğinin riske girmemesi, milletin sofrasındaki azığın daha da artması için gayret gösterdiklerini ifade etti. 
 

"ÜRETİMİ DESTEKSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"
 

Konya Şeker olarak 7 Aralık'ta pancar ekimi yaptırdığı çiftçilere 55 milyon 532 bin lira avans dağıtacaklarını belirten Erkoyuncu, şunları söyledi:

‘’Üreticilerimiz açısından çok hareketli geçen bir tarım sezonunun ardından önümüzdeki yıl çiftçimizin tarlasına tohumu attığı andan ürününü hasat ettiği güne kadar geçen sürede ihtiyaçları ve tüm giderleri anlamında daha güvenli bir alan açmak için çalışacağız. Bütün planlamalarımızı bu doğrultuda yaptık. Pancar, patates, ayçiçeği, mısır, buğday başta olmak üzere alımını yaptığımız ürünlerde regülasyon görevimizi devam ettireceğiz. Üretimi hiçbir şart ve durumda desteksiz bırakmayacağız. Devletimizin çiftçilerimize yönelik uygulamakta olduğu desteklerin önemini de biliyoruz, bütün bu alanlarda sektördeki diğer paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, sürdürülebilir gıda arzı ve güvenliğinin birinci şart olduğu bir dönemde, en başta ülkemizin stratejik tarım ürünü olan pancar alım fiyatı olmak üzere üreticinin tarlasından kaldırdığı tüm ürünlerde alın terinin hakkını sonuna kadar alacağı en iyi taban fiyatın oluşması için gerekli girişimleri ilgili platformlarda yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konya ŞekerçiftçiAvans Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OSBÜK-OSB Yıldız Araştırması’nın sonuçları açıklandı
OSBÜK-OSB Yıldız Araştırması’nın sonuçları açıklandı
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ ÜLKEMİZE BÜYÜK YATIRIM SAĞLIYOR 
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ ÜLKEMİZE BÜYÜK YATIRIM SAĞLIYOR 
Fehmi Çolak yeni markasını dünyayla buluşturacak
Fehmi Çolak yeni markasını dünyayla buluşturacak
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi
KOBİ’ler güvenilir kamyonlara Tırport ile ulaşarak anlık takibini yapıyor  
KOBİ’ler güvenilir kamyonlara Tırport ile ulaşarak anlık takibini yapıyor  
Bakan Muş: Kasımda ihracatımız 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti
Bakan Muş: Kasımda ihracatımız 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti
"Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine çok yakınız"
"Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine çok yakınız"
'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'
'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'
Toroslar'ın balı Avrupa yolunda
Toroslar'ın balı Avrupa yolunda

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma