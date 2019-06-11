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Konya Ovası'nda yağış yetersizliği buğday rekoltesini düşürdü

Konya Ovası'nda, yaklaşık 40 gündür yağış düşmediği için buğday üretiminde yüzde 25'lik bir rekolte düşüşü bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ''Kış yağışlarımız çok iyiydi; ancak bu dönem beklenen yağış olmadı. Bu sene için 2,5 milyon ton rekolte beklentimiz vardı. Mayıs ve haziran aylarında yağış alamamamız nedeniyle bu oranda yüzde 25'lik bir azalma bekliyoruz" dedi.

Konya Ovası'nda yağış yetersizliği buğday rekoltesini düşürdü

Konya Ovası'nda, yaklaşık 40 gündür yağış düşmediği için buğday üretiminde yüzde 25'lik bir rekolte düşüşü bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ''Kış yağışlarımız çok iyiydi; ancak bu dönem beklenen yağış olmadı. Bu sene için 2,5 milyon ton rekolte beklentimiz vardı. Mayıs ve haziran aylarında yağış alamamamız nedeniyle bu oranda yüzde 25'lik bir azalma bekliyoruz" dedi.

11 Haziran 2019 Salı 12:08
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Konya Ovası'nda yağış yetersizliği buğday rekoltesini düşürdü

KONYA - Türkiye'nin, 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürününün yetiştirildiği için tahıl ambarı olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya Ovası, 40 gündür yağış almıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, bu nedenle ovadaki rekoltenin azalacağını belirtti. Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya’nın, Türkiye’nin buğday-arpa üretiminin yüzde 10'undan fazlasını üreten temel üretim bölgesi olduğunu kaydetti. Bölgedeki üretim alanının yüzde 80'inin kuru tarım alanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Soylu, şunları söyledi:

''Verimi belirleyen en önemli faktör de yağışlar. Bu yıl aslında çok iyi başladık. Sonbahar yağışları, mart ve  nisan ayı yağışları, uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Buğday ekim sezonunda 300 milimetreye yakın yağış aldı. Özellikle mayıs ayının ilk haftasından itibaren yaklaşık 40 gündür ovaya tek damla yağış düşmüyor. Beklentimiz, bu hafta az da olsa yağışların düşmesi. Burada da zamansız yağışların dolu şeklinde düşmesi çiftçiyi tedirgin ediyor. Tabi yağışlar geç kaldı. Çok büyük bir üretim potansiyelimiz vardı. Bu potansiyelimizin bir kısmını maalesef kaybettik. Özellikle arpalar kısmen kurtardı; ama kıraçtaki buğday ekim alanlarında çok büyük bir rekolte bekliyorduk. Bu rekolte beklentimiz bir miktar düştü."

ÇİFTÇİNİN GÖZÜ GÖKTE

Çiftinin de yağışları beklediğini ifade eden Prof. Dr. Soylu, "Biz eğer bu yıl beklenilen yağışlar gelseydi, dekarda 400 kilo civarında kıraçta verim bekliyorduk. Şu anda 200- 250 kilogram civarında beklentimiz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta yağacak yağışlarda nispeten tane iriliğine, dekarda verime 30-40 kilogram katkı yapacağını düşünüyoruz. Bu hafta da yağış gelmezse, buğdaylar sararmaya başladı. Bundan sonraki gelecek yağışın kuru tarım alanlarında çok büyük etkisi olmayacaktır. Bu 40 günlük kurak periyot gerçekten Konya çiftçisini çok yordu. Sulu tarımda da çok yordu. İşler sıkıştı. Sulamaya daha fazla maliyet yüklenmeye başlandı. O açıdan çiftçimizin gözü gökte. İnşallah bir afet olmadan, dolu şeklinde olmadan, sakin yağışlı bir periyot geçiririz" diye konuştu.

REKOLTEDE YÜZDE 25 AZALMA BEKLİYORUZ

Kurak geçen dönem nedeniyle bu yıl buğday rekoltesinde yüzde 25'lık bir azalma beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Soylu, "Beklenen rekoltenin bir kısmı gitti. Beklentimizin üzerinden yüzde 25'lik bir azalma oldu. Konya, çok geniş bir coğrafyadır. Farklı bölgeleri var ve bu bölgelere göre de yağışlarda farklılık gösteriyor. 250 milimetre yağış alan bölgede var, 800 milimetre yağış alan bölgelerimiz de var. Çok az yağış alan bölgelerimizde bu etki çok fazla olacaktır. Tabi bu kurak dönem, kaliteyi de olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle tane iriliğini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konya OvasıYağış YetersizliğiBuğday RekoltesiTarım
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