Konya'da Akça HES 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Konya

Balta, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından DSİ'nin yatırımlarına aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Üretimin devamlılığında enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanmasının önemine işaret eden Balta, bu kapsamda Derebucak ilçesindeki Akça HES'te çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Balta, Akçabelen Mahallesi sınırlarında, Derebucak Barajı iletim hattı üzerindeki 6,55 megavat kurulu güce sahip tesisin, kabul çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Akça HES'in yaklaşık 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Balta, "Akça HES'in 2023 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 70 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.