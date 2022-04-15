Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.475,04
ALTIN
928,72
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,85
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konut satışında yüzde 20,6 artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mart ayında Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu.  Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu.

15 Nisan 2022 Cuma 11:11
Konut satışında yüzde 20,6 artış

TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart ayında Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu. Ocak-mart dönemindeki konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.

30 BİN 271 İPOTEKLİ KONUT SATIŞI OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,6 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 artışla 68 bin 342 oldu. Mart ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 767'si; ocak-mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 485'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞLARDA 103 BİN 899 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 103 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 77,4 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 251 bin 721 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 38 bin 337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,6 oldu. İlk el konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 94 bin 437 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları da mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artış göstererek 95 bin 833 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,4 oldu. İkinci el konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 5 BİN 567 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 artarak 5 bin 567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1 artarak 14 bin 344 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikKonutKonut Satış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak"
"Ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak"
Bakan Bilgin : Türk ekonomisindeki büyümeyi sanayi sürüklüyor
Bakan Bilgin : Türk ekonomisindeki büyümeyi sanayi sürüklüyor
EKK toplantısında, ürün takibi için dijital sistem kurulması kararlaştırıldı
EKK toplantısında, ürün takibi için dijital sistem kurulması kararlaştırıldı
Limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 5,7 arttı
Limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 5,7 arttı
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde dünyada 2’nci sırada
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde dünyada 2’nci sırada
Antalyalı ihracatçının tahsilatı savaşa takıldı
Antalyalı ihracatçının tahsilatı savaşa takıldı
“Türkiye ihracatta yükselmeye devam ediyor”
“Türkiye ihracatta yükselmeye devam ediyor”
Nebati: Türkiye’nin enflasyon oranı her ay düşecek
Nebati: Türkiye’nin enflasyon oranı her ay düşecek
Palandöken: Esnafa özel elektrik tarifesi olmalı
Palandöken: Esnafa özel elektrik tarifesi olmalı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma