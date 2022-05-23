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Konut Fiyat Endeksi martta yüzde 9,3 arttı

23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:25
Konut Fiyat Endeksi martta yüzde 9,3 arttı

ANKARA - Konut Fiyat Endeksi (KFE), martta bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart 2022 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 29,7 oranında artış gösterdi.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ise martta bir önceki aya göre İstanbul'da 9,8, Ankara'da 9,6 ve İzmir'de 10,6 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 122, Ankara'da yüzde 111,7 ve İzmir'de yüzde 105,9 yükseldi.

DHA

Son Güncelleme: 23.05.2022 15:29
Anahtar Kelimeler:
Konut Fiyat EndeksiMart Ayı
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