Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1439.67
ALTIN
486.05
DOLAR
8.4465
STERLİN
11.7236
EURO
9.9920
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor 
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kolaysoft, “Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv Hizmeti” birincisi oldu

Kolaysoft, Bilişim 500 ödüllerinde, “Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv Hizmeti” kategorisinde birinci oldu

14 Eylül 2021 Salı 10:47
7 Okunma
Kolaysoft, “Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv Hizmeti” birincisi oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500’ün sonuçları, 8 Eylül 2021 tarihinde Kanlıca Baro Bahçesi’nde düzenlenen törende açıklandı ve bilişim sektörünün 2020 yıldızları ödüllerini aldı. Törende, e-Dönüşüm sektörünün lider firması Kolaysoft Teknoloji AŞ, “Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv Hizmeti” kategorisinde birinciliği elde etti. Kolaysoft’un birincilik ödülünü Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk aldı.

KoçSistem ana sponsorluğunda, “Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de” mottosu ile 22.’si fijital (fiziki + dijital) olarak yapılan Bilişim 500 ödül törenine, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, BTHaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk’ün aralarında bulunduğu kamu ve özel sektörden iş insanları katıldı. Mandıra filozofu olarak tanınan Müfit Can Saçıntı, “Ben Ödüle Karşıyım :)” adlı performansı ile ödül töreninin öncesinde izleyiciler ile buluştu.

Kolaysoft, ülkemizden ve globalden ödüller aldı

2020 yılının pandemi yılı olmasına rağmen, hem ülkemizden hem dünyadan ödül aldıklarını anlatan Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“İlk 500 bilişim şirketi 2020 sonuçlarına göre “Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv Hizmeti” kategorisinde birinci olmanın, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz adına haklı gururunu yaşıyoruz. Yine geçtiğimiz yıl, iş dünyasının pandemi mücadelesine yönelik geliştirdiğimiz KolayPeyk ürünümüz, Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP)’nin küresel platformundaki yerini aldı. Kolaysoft olarak, ülkemizden ve dünyadan aldığımız ödüllere, önümüzdeki süreçte yenilerini ekleyecek olmanın heyecanını taşıyoruz.” dedi.

Kolaysoft, e-dönüşüm pazarının %20’sine altyapı hizmeti sunuyor

Kolaysoft Teknoloji, firmaların dijital dönüşüm yolculuğuna en kolay şekilde eşlik etmek amacıyla 2014 yılında kurulan bir yazılım şirketidir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in tüm e-dönüşüm süreçlerinde lisanslı özel entegratör firmasıdır. Kolaysoft kendisinin yanında, 14 özel entegratör olan şirkete de altyapı hizmeti sunuyor ve ülkemizdeki e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi) kullanıcılarının yaklaşık %20’sine hizmet veriyor.

Teknolojiye ve değişen trendlere hızlı bir şekilde adapte olduklarını ifade eden Kezban Boztürk, şunları kaydetti:

“Gelişime açık ve dinamik şekilde yürüttüğümüz politikamızla, kullanıcılarımızın konforunu bozmadan dijitale taşıyarak, her geçen gün daha iyi bir hizmeti sağlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda, teknoloji ve güvenlik en hassas olduğumuz konulardır. Tüm dikkatimizi müşteri memnuniyetine odaklamış durumdayız ve koşulsuz müşteri memnuniyetini esas aldığımız yaklaşımımız ile son kullanıcının beklentilerine etkili şekilde çözümler üretiyoruz. Aynı zamanda, e-dönüşümde sektörel bazda çözümlerimiz bulunuyor, çünkü her mesleğin öncelikleri ve ihtiyaçları farklı olabiliyor ve bizler öncelikle bunları tespit ederek, bu konulara dair çözümler geliştiriyoruz. Eczacılar, avukatlar, veterinerler, mali müşavirler, medikalciler, tercümanlar gibi her mesleğin ihtiyaçlarına özel uçtan uca e-dönüşüm hizmetini sağlıyoruz.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KolaysoftYılın EFatura EDefter EArşiv Hizmeti Birincisi Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TİM Başkanı Gülle: Yıl sonunda 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız
TİM Başkanı Gülle: Yıl sonunda 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız
Ambalaj sektöründen İzmir’e 300 milyon liralık yatırım
Ambalaj sektöründen İzmir’e 300 milyon liralık yatırım
Bayraktar: Arı varlığı gözetilerek planlama yapılmalı
Bayraktar: Arı varlığı gözetilerek planlama yapılmalı
Bakan Varank: Şirketlerimizi birer global marka haline getireceğiz
Bakan Varank: Şirketlerimizi birer global marka haline getireceğiz
YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASI KREDİ KARTI KULLANIM HACMİNİ 5 MİLYAR TL ARTIRDI
YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASI KREDİ KARTI KULLANIM HACMİNİ 5 MİLYAR TL ARTIRDI
TÜMKİAD RUSYA’DA
TÜMKİAD RUSYA’DA
Hububat ihracatı 8 ayda yüzde 18 arttı
Hububat ihracatı 8 ayda yüzde 18 arttı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
‘TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ kuruldu
‘TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ kuruldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma