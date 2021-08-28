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Kolaysoft AŞ ile firmalar alışkanlıklarını değiştirmeden e-fatura’ya geçiş yapıyor

Kolaysoft ile alışkanlıkları değiştirmeden e-fatura’ya geçiş

28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:11
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Kolaysoft AŞ ile firmalar alışkanlıklarını değiştirmeden e-fatura’ya geçiş yapıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

Dijital dönüşümün en önemli basamaklarından bir tanesini olan e-fatura, 2013 yılından itibaren firmaların hayatına girmeye başladı. e-fatura’ya geçen firmaların, fatura süreç yönetimindeki hata riski de oldukça azaldı. Çünkü, dışarıdan bir müdahale gerek olmadan sistem kendi içinde e-fatura oluşturma ve gönderme yapıyor, aynı zamanda saklama süreçleri de tamamlanıyor.

Sektörel bazda firmalara özel portallar geliştirdiklerini açıklayan Kolaysoft Teknoloji AŞ Dijital Dönüşüm Uzmanı Sıla Gül Ottan, şunları söyledi:

“Kolaysoft olarak, sektörel bazda firmalara özel portallar geliştirdik. Böylece firmalar, kullandıkları muhasebe programları ile entegre çalışmamız sayesinde, alışkanlıklarını değiştirmeden e-faturaya kolay ve hızlı bir şekilde geçiş yapıyorlar. Farklı sektörlerden mükellefler, kendilerine ait hissedecekleri Kolaysoft e-fatura portalından, konforlu şekilde e-fatura kesmenin keyfini çıkarıyorlar.”

İsteğe bağlı e-fatura’ya geçişler artıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), farklı dönemlerde firmaların cirosuna göre ya da sektörlere özel olarak, e-fatura geçişlerini zorunlu kılıyor. 2018 yılı ve 2019 yılında cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 1 Temmuz 2020 tarihinde e-fatura’ya zorunlu geçişleri gerçekleşti. İşletmeler, e-fatura sayesinde zaman, para ve insan kaynaklarından tasarruf ederken, faturalaşma süreçlerini internet üzerinden yönettikleri için faturaların postada gecikme veya kaybolma riski tarihe karışmış oldu.

Firmaların isteğe bağlı e-faturaya geçişlerinde artışların devam ettiğini kaydeden Sıla Gül Ottan, şunları anlattı:

“Dijital dönüşüm geleceğimizi şekillendiren ve hayatımızın her alanında bizlere kolaylık sağlayan bir süreç. e-fatura, bunlardan sadece bir tanesi. e-fatura ile mükellefler, en azından fatura süreçlerinde teknolojinin getirdiği kolaylıklardan faydalanarak, süreç yönetimlerini sistemlerine entegre hale getirdiler. e-faturanın sağladığı avantajları gören ve henüz mükellef olmayan işletmeler de, isteğe bağlı olarak e-fatura’ya geçmeye devam ediyorlar.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kolaysoft A.ş.FirmaEfatura
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