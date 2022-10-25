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KOBİ'lerin yüzde 90'ı çalıştığı bankadan memnun değil 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler değişen müşteri beklentilerini karşılamak için iş süreçlerini gözden geçirirken, e-ticaretin ve nakitsiz alışverişlerin yükselişi ödeme altyapılarını da dönüştürdü. Güncel bir araştırma, 10 KOBİ’den yalnızca birinin ödeme altyapısı açısından çalıştığı birincil bankadan memnun olduğunu gösterdi.

25 Ekim 2022 Salı 11:10
KOBİ'lerin yüzde 90'ı çalıştığı bankadan memnun değil 

Tüketicilerin çalışma, alışveriş, seyahat, eğlence ve hizmetlere erişim gibi ihtiyaçları dönüşürken, ticaretin merkezinde yer alan ödeme altyapıları da bu dönüşümden etkilendi. Mobil POS, sanal POS, linkle ödeme alma gibi hizmetler dijital çağın öne çıkan ödeme yöntemleri arasına girdi. Küresel danışmanlık şirketi Capgemini tarafından hazırlanan World Payments 2022 raporunda, bu dönüşümün yanı sıra, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) bu durumdan nasıl etkilendiğine dair kapsamlı içgörüler sunuldu. Raporda, KOBİ’lerin yalnızca yüzde 11’inin bankalardan aldıkları hizmetten memnun olduğu görülürken, 10 KOBİ’den yaklaşık 9’unun ana bankasıyla ilişkisini sorguladığı ve finansal teknoloji şirketlerine şans vermeyi gözden geçirdiği tespit edildi.  

Dijital ödeme olanaklarının gelişmesi, nakitsiz işlemlerin büyümesini de hızlandırdı diyen finansal teknolojiler şirketi PayBull’un CEO’su Ömer Sefa Gider, “Çoğu zaman finansmana erişmekte de güçlük yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmeler, küresel olumsuzluklardan daha sert etkileniyor. KOBİ’lerin gelişmelere karşı daha dayanıklı olabilmesinin ve müşteri deneyimini üst seviyeye çıkararak rekabet avantajı elde edebilmesinin en önemli unsurlarından biri olarak ödeme sistemleri öne çıkıyor” dedi.  

KOBİ’LERİN BANKA VE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARINDAN BEKLENTİLERİ ARTIYOR 

Ödeme sistemlerine ilişkin raporda KOBİ’lerin yüzde 61’inin 2 ila 5 geleneksel bankayla ilişkisi olduğu belirtilirken, 4 KOBİ’den birinin 6 ila 10 finansal teknoloji sağlayıcısıyla çalıştığı görüldü. KOBİ’lerin bankalardan ve finansal hizmet sağlayıcılarından beklentilerinin arttığına dikkat çeken Ömer Sefa Gider, “Çok sayıda farklı finansal oyuncuyla çalışsalar dahi KOBİ’ler ödeme değer zincirinde zorluklar yaşıyor. Bu noktada 5 KOBİ'den üçünün merkezi bir muhasebe yönetimi ve kolay, uygun fiyatlı ve uluslararası bir ödeme çözümü istediğini görüyoruz. Öte yandan KOBİ’lerin yüzde 55’i, farklı ödeme yöntemleri arasında kesintisiz bir etkileşim arıyor. 2018 sonunda kurulan ve 2020 sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetleri lisansı alan PayBull olarak KOBİ’lerin bu beklentilerine uygun çözümler geliştiriyoruz. Sanal POS, Mobil POS, Manuel POS ve Link ile Ödeme Alma gibi çözümlerimizle çağın gereksinimlerine yanıt veriyoruz. KOBİ’ler öne çıkan Mobil POS çözümümüzle diledikleri yerden uygun komisyon oranlarıyla ödeme alabiliyor ve bu sayede kârlılıkları artıyor” diye konuştu.  

"KAPSAMLI BİR ENTEGRASYON DÜNYASI SUNUYORUZ"

E-ticaretin pek çok tüketici için hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini, ürün ve hizmetlere en kolay erişimin e-ticaret platformları aracılığıyla sağlandığını hatırlatan Gider, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: 

“KOBİ’lerin birçoğu Opencart, Magento, WooCommerce, nopCommerce, PrestaShop, Wordpress gibi e-ticaret platformu sağlayıcılarından hizmet alarak ürün ve hizmetlerini dijital mecralara da taşıdı. PayBull olarak hem fiziksel hem de dijital mağazaları kesintisiz bir ödeme deneyimiyle bir araya getirmek, KOBİ’lerin dünyanın her yerinden kolayca ödeme almasını ve 12 aya varan taksitlerle satış yapmasını sağlamak için sözünü ettiğimiz platformlarla entegre edilebilir hazır e-ticaret modülleri sunuyoruz. Küresel yüksek güvenlik standardı olarak kabul edilen PCI-DSS sertifikasıyla sunduğumuz çözümlerimizi kullanan işletmeler, 24 saat içinde sorunsuz biçimde ödeme alabilecekleri bir altyapıyla online satış yapmaya başlayabiliyor. Ayrıca Türkiye'nin en büyük bankalarıyla kurduğumuz ortaklıklar sayesinde KOBİ’lerin beklediği ödeme çevikliğini uygun komisyon oranlarıyla sağlıyoruz.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüketiciKrediBankaParaKOBİ
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