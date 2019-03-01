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KOBİ'lerin sadece yüzde 15'i profesyonel finans departmanına sahip

Yapılan anketler sonucu büyük çoğunluğu orta öğretim mezunu sahipleri tarafından yönetilen KOBİ’lerin yalnızca yüzde 15-20’si profesyonel bir muhasebe-finans departmanına sahip. Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümmügülsüm Zor, KOBİ’ler için yalnızca finansmanın değil yönetsel becerilerin de şart olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin sadece yüzde 15'i profesyonel finans departmanına sahip

Yapılan anketler sonucu büyük çoğunluğu orta öğretim mezunu sahipleri tarafından yönetilen KOBİ’lerin yalnızca yüzde 15-20’si profesyonel bir muhasebe-finans departmanına sahip. Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümmügülsüm Zor, KOBİ’ler için yalnızca finansmanın değil yönetsel becerilerin de şart olduğunu söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 14:45
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KOBİ'lerin sadece yüzde 15'i profesyonel finans departmanına sahip

İSTANBUL - Türkiye'de 2018 yılı verilerine göre yaklaşık olarak 3.5 milyon KOBİ var. Ancak ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli rol oynayan KOBİ'ler son yıllarda daha çok finansmana erişim konusundaki sıkıntılarıyla gündeme geliyor.

KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadıkları güçlükler nedeniyle yeni yatırımlar yapamaması görüşü de oldukça yaygın. Bununla birlikte yalnızca finansmana erişim olanaklarının iyileştirilmesiyle KOBİ’lerin başarılı bir şekilde faaliyetlerini yürüteceği ve büyüme potansiyeli önündeki engellerin kalkacağı varsayımı da tartışmaya açık bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu nedenle başarılı KOBİ’ler için yalnızca finansmanın değil yönetsel becerilerin de şart olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümmügülsüm Zor, "Hatta finansman kaynaklarına erişim için profesyonel yönetim süreçlerinin tartışmasız bir ihtiyaç olduğunu söylemek de yanlış olmaz" şeklinde yorumda bulundu.

PROFESYONEL YÖNETİM EK MALİYET OLARAK GÖRÜLÜYOR

Türkiye’deki KOBİ'lerin nakit ihtiyacını çözebilmek için öncelikle nakit yönetimini bilen yöneticilere ihtiyaç olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üy.Ümmügülsüm Zor, "Yönetsel beceriden yoksunluk, KOBİ’lerin finansmana erişememelerinin temel sebeplerinden birisi. Türkiye özelinde bunun en temel sebebi olarak KOBİ’lerin genellikle sahipleri tarafından yönetilmeleri, KOBİ sahiplerinin ise hali hazırda tek yetkili zaten kendileri oldukları için profesyonel yönetim süreçleri ek bir maliyet olarak görmeleri gösterilebilir" diye konuştu.

"KOBİ PATRONLARI ÇEKİRDEKTEN YETİŞME"

Bu nedenle hemen her ülkenin KOBİ’lerin hayatta kalma sürelerini uzatmayı öncelikli politika haline getirdiğini ifade eden Dr. Öğr. Üy. Ümmügülsüm Zor, “Bu ilgi akademik camiada da yankı buluyor. Son yıllarda KOBİ’leri konu alan pek çok araştırma yapılmaya başlandı” dedi. 

Türkiye’de pek çok işletme sahibinin genellikle sektör deneyimi sahibi kişilerden oluştuğunu kaydeden Dr. Öğr. Üy. Ümmügülsüm Zor, “Bu konumdaki işletme sahipleri, çekirdekten yetişip, sektörün içinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra kendi şirketlerini kurmuş. Marmara Bölgesi’nde üretim yapan 200 KOBİ ile bizim gerçekleştirdiğimiz anket ve Türkiye genelinde KOBİ’ler ile yapılan diğer anketler degösteriyor ki, büyük çoğunluğu orta öğretim mezunu sahipleri tarafından yönetilen KOBİ’lerin yalnızca yüzde 15-20’si profesyonel bir muhasebe-finans departmanına sahip. Ölçek büyüdükçe, bir kişi tarafından şirketi yönetmek mümkün olmadığından profesyonel yöneticiler istihdam ediliyor. Profesyonel yöneticiler ile profesyonel bir yazılım kullanma oranı, buna bağlı olarak profesyonel süreçlerin kullanımı artıyor” ifadelerini kullandı.

"NAKİT PROJEKSİYONU OLUŞTURMAK ÖNEMLİ"

Nakit projeksiyonu yapan küçük şirkete nadiren rastlandığına işaret eden Dr. Öğr. Üy. Ümmügülsüm Zor şöyle dedi:

“Bir muhasebe ya da finans departmanı bulunması ve profesyonel yazılımlarla bilginin işlenmesi, KOBİ’lerin çok önem vermediği ya da kısıtlı kaynaklar sebebiyle öncelik sırasına alamadığı konular arasında. Oysa bu alandaki profesyonellerce yapılacak nakit projeksiyonu, finansal yapıyı uzun vadede kontrol altında tutma, gelecekteki nakit ihtiyacını önceden görebilme ve dolayısıyla gerekli aksiyonların vaktinde alınması açısındanvazgeçilmez.”

KISA VADEDE GİDER ARTSA DA... 

Dr. Öğr. Üy. Ümmügülsüm Zor, sağlıklı nakit projeksiyonu yapan KOBİ’lerin rakiplerine kıyasla kısa vadede daha fazla harcama yapsa da uzun vadede daha istikrarlı bir büyüme fırsatı yakaladığını vurguladı. KOBİ’leri desteklemek amacıyla faaliyet gösteren kuruluşların ve kredi verenlerin, KOBİ’leri bu anlamda geliştirmeye öncelik vermesi gerektiğini vurgulayan Zor şöyle devam etti:

“Çin atasözünün dediği gibi biz de KOBİ’lerimize balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeliyiz. Çünkü ne pahasına olursa olsun, bugünkü acil nakit ihtiyacını karşılamak işletmeyi ileride ödenmesi gerekecek yeni bir borç yükü altına sokar. Bu yük de işletmenin ileride yeni bir darboğaz yaşamasına zemin hazırlar. İşte bu sebeple KOBİ’lere nakit sağlamadan önce nakdi yönetmeyi öğretmek bu şirketlerin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynayacaktır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
KOBİFinans Departmanı
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