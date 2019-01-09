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KOBİ'ler için kredi paketi açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yarın Bankalar Birliği ve 12 banka katılımıyla KOBİ'ler için çok önemli bir kredi paketi açıklayacağız" dedi.

KOBİ'ler için kredi paketi açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yarın Bankalar Birliği ve 12 banka katılımıyla KOBİ'ler için çok önemli bir kredi paketi açıklayacağız" dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
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KOBİ'ler için kredi paketi açıklayacağız

ANKARA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) toplantısında konuşan Bakan Berat Albayrak, Türk ekonomisinin her geçen gün ağırlığını artırdığını söyledi. Ağustos ayında piyalasarda önemli dalgalanmalar yaşandığını hatırlatan Albayrak, "O zamandan bugüne önemli bir mesafe katettik. Ekonomimizin sağlam altyapısı ile normalleşmeye ulaştık. Önceliğimizi ekonomideki kırılganlıkla mücadele olarak belirledik. İhracatımız tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Amaç kaliteli, yerli üretim kaynaklı büyüyen ekonomi. Döviz kurunda yüzde 20'ye yakın oranda iyileşme kaydettik. Türk Lirası pozitif ayrıştı. CDS'lerde 230 puan gerileme ile ciddi pozitif gelişme gösterdik" dedi.

'KUR, FAİZ VE ENFLASYON ATAĞINI PÜSKÜRTTÜK'

Albayrak, Türkiye'nin ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldığı dönemi güçlü ve sağlam refleks ile alt ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 16'lara yakın işsizlik sürecine baktığınızda, bugün pozitif bir büyümeyle yeni sistemin hızlı aksiyon, etkin bir karar alma süreciyle gerçekleştiğini bilmeliyiz. Ticaret Bakanlığımız açıkladığı verilere göre ihracatımız 168,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yıllıklandırılmış cari açık yıl sonu itibarıyla 20 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 3'lerde bir oranda yılı tamamlayacak. Türkiye 3'üncü çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük."

‘HALKBANK DESTEĞİ İLE KOBİ'LER KREDİLERDEN FAYDALANACAK’

Sosyal yardımların artacağını ve devlet destekli alacak sigortası uygulamasının başlatıldığını kaydeden Albayarak, "Halkbank'ın desteği ile yaklaşık 300-350 bine yakın esnafımızı kredilerden yararlandıracağız. Ticari alacak sigortasını uygulamaya başladık. Tüm KOBİ'ler yakında bu sigorta desteğinden faydalanacak. Yarın Bankalar Birliği ve 12 banka katılımıyla KOBİ'ler için çok önemli bir kredi paketi açıklayacağız" dedi.

'BU KADAR ZARAR VEREN BAŞKA MUHALEFET HATIRLAMIYORUM'

Bakan Albayrak, CHP'yi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Bu kadar zarar veren başka bir muhalefet ben hatırlamıyorum. Yalan söyleyip gündemi çarpıtmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Kendi tabanı bile karşı. İsrail ile ilgili yanıtını aldı, yüzü bile kızarmadı. Rezil oldukça yalana sarılıyor, yenildikçe koltuğa sarılıyor. Bizim derdimiz millet ve memleket. Biz bu ülkeyi çok daha yukarıya çıkarmak seviyesindeyiz. Ödediğin cezaları kendi cebinden mi partiden mi ödüyorsun?" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KOBİHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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