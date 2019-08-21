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KKTC eğitimden bu yıl 1 milyar dolar gelir bekliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) 21 üniversitede eğitim gören 102 bin öğrenciden 2019 yılı için yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir elde etmeyi planlıyor. KKTC ekonomisinin 'lokomotif sektörü' olarak öne çıkan üniversitelerde, 55 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti'nden giden öğrenci eğitim görüyor. Eğitim sektörünün KKTC'nin 'bel kemiği' olduğuna işaret eden Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, "KKTC güvenilir ve huzurlu bir ortamı ile öğrenci yaşam merkezi" derken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de, "Üniversitelerimizden alınan diplomaların denklik sorunları yok" dedi.

KKTC eğitimden bu yıl 1 milyar dolar gelir bekliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) 21 üniversitede eğitim gören 102 bin öğrenciden 2019 yılı için yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir elde etmeyi planlıyor. KKTC ekonomisinin 'lokomotif sektörü' olarak öne çıkan üniversitelerde, 55 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti'nden giden öğrenci eğitim görüyor. Eğitim sektörünün KKTC'nin 'bel kemiği' olduğuna işaret eden Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, "KKTC güvenilir ve huzurlu bir ortamı ile öğrenci yaşam merkezi" derken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de, "Üniversitelerimizden alınan diplomaların denklik sorunları yok" dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:07
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KKTC eğitimden bu yıl 1 milyar dolar gelir bekliyor

LEFKOŞA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Örgün Yüksek Öğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayılarının sonuçlarına göre bu yıl KKTC'deki üniversitelere 8 bin 39 öğrenci yerleşmeye hak kazandı.

EKONOMİNİN YÜZDE 10'UNU OLUŞTURUYOR

KKTC'de de, yeni gelecek öğrenciler için hazırlıklar başladı. KKTC ekonomisinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan eğitim sektörü ile ilgili DHA'ya bilgi veren Ekonomi Bakanı Taçoy, "Eğitim sektörünün ülkemize katkısını say say bitmez. Ekonomik anlamda önemli kazançlar sağlıyoruz" dedi. KKTC'nin eğitim sektöründen 2018 yılında 800 milyon dolar gelir elde ettiğine işaret eden Taçoy, "2019 yılı için beklediğimiz rakam yaklaşık bir milyar dolar" dedi.

Üniversitelerin teknopark ve araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla güçlendirildiğine işaret eden Ekonomi Bakanı, "Bizler, bacasız bir sanayi olan üniversitelerimizin sanayileşmesine de öncülük etmek istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var" diye konuştu.

DENKLİK SORUNU YOK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler de, KKTC'nin eğitim açısından güvenli bir ülke olduğuna işaret etti. "KKTC'deki üniversiteler tam anlamıyla bir kampüstür. Üst düzey teknik donanımları vardır. Öğrenci başına düşen akademisyen sayısı çok iyi noktalardadır"  şeklinde konuştu.

Öztürkler, "Üniversitelerimizden mezun olan öğrencilerin denklik ve yatay geçişleri konusunda bir sıkıntı yok. Buradan alınan diplomaların denklikleri var. Dünyada da geçerlidir diplomalarımız. Prestije sahiptir" ifadelerini kullandı. 'Neden KKTC'deki üniversitelerin seçilmesi gerektiği' ile ilgili bir soruya ise Öztürkler, "KKTC güvenlik açısından da iyi bir noktada. Türk dünyasının önemli bir parçası. Türk kültürü ve  insanının misafirperverliğini burada en üst düzeyde yaşar öğrenci. Rahat ve huzurlu bir yaşam alanı sağlar ülkemiz" cevabını verdi.

'ÖĞRENCİLERİN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ'

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Murat Tüzünkan da, "Tam bir eğitim adasıdır KKTC. Dünyada önemli rekorların içerisindeyiz. Nüfusun yüzde 30'unu öğrenciler oluşturuyor. Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor" dedi.

KKTC'de öğrenim gören Hakan Ok, "Kuzey Kıbrıs bir öğrenci şehri, Kıbrıs'ta öğrencilerin rahat etmesi için tüm olanaklar var" derken, kafe çalışanı Mustafa Bozkurt, "Üniversiteler olmazsa kafeler boş kalır. Şuanda tatil diye öğrencilerin gelmesini dört gözle bekliyoruz" dedi. Başkent Lefkoşa'da ülkenin en ünlü kitapçısını sahibi Ali Rüstem de, "Öğrencilerin varlığı bizler için ve ülkemiz için çok önemli" diye konuştu.

Son 10 yılda Türkiye'den KKTC üniversitesine yerleştirilen öğrenci sayıları şöyle;

2009: 4.273

2010: 3.940

2011: 5.063

2012: 5.798

2013: 6.929

2014: 7.925

2015: 10.759

2016: 11.960

2017: 10.795

2018: 8.178

2019: 8.039

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCEğitimGelir
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