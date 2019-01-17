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Kısa vadeli dış borçlar 11 ayda yüzde 1.8 azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, Kasım ayı sonu itibarıyla 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.8 düşüşle 116.5 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli dış borçlar 11 ayda yüzde 1.8 azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, Kasım ayı sonu itibarıyla 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.8 düşüşle 116.5 milyar dolara geriledi.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:55
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Kısa vadeli dış borçlar 11 ayda yüzde 1.8 azaldı

İSTANBUL- Merkez bankası verilerine göre, Kasım sonunda, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, Ekim ayı sonundaki 173.8 milyar dolardan, 174.5 milyar dolar düzeyine yükseldi. 

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13.5 azalarak 58.1 milyar dolara inerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.9 artarak 51.7 milyar dolara çıktı.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 33.99 azalarak 11.6 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6.1 azalarak 18.4 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 21 azalışla 13.4 milyar dolara düştü.

Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 21.3 artarak 14.8 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, ithalat borçları da, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.2 azalarak 39.8 milyar dolara düştü.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 4.9 artarak 23.2 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8.9 azalarak 87.4 milyar dolara geriledi.

Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47.8’i dolar, yüzde 29.5’i euro, yüzde 20.4’ü lira ve yüzde 2.3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

DHA

Son Güncelleme: 17.01.2019 14:23
Anahtar Kelimeler:
Kısa Vadeli Dış Borçlar
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