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Kira artışı yıllık TÜFE ile sınırlandırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece kabul edilen yasa ile yaşlılık ve ölüm aylığında alt sınır 1000 TL oldu. Kira artışları yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile sınırlandırılırken, bebek sütüne ÖTV muafiyeti getirildi.

Kira artışı yıllık TÜFE ile sınırlandırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece kabul edilen yasa ile yaşlılık ve ölüm aylığında alt sınır 1000 TL oldu. Kira artışları yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile sınırlandırılırken, bebek sütüne ÖTV muafiyeti getirildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:19
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Kira artışı yıllık TÜFE ile sınırlandırıldı

ANKARA - Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edilecek.

TERÖRLE MÜCADELE EDEN TSK MENSUPLARI KATILIM PAYI ÖDEMEYECEK

Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta, yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevklerin emniyetli şekilde, zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. Personel, bu ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için ücret veya katılım payı ödemeyecek. Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek. Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı, Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı sürece devam edecek.

KİRA BEDELLERİNE TÜFE DÜZENLEMESİ

Kira artış oranı da yeniden düzenlendi. Buna göre; kira artışları yıllık TÜFE ile sınırlandırıldı. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli sayılacak. Yaşlılık ve ölüm aylığında alt sınır 1000 TL oldu. Bebek sütüne ÖTV muafiyeti getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV muafiyeti olacak. Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı sıra kur farkı da matraha dahil unsurlar arasında yer alacak.

31 AĞUSTOS 2018'DEN İNCEKİ YAPILAN İHALELER

31 Ağustos 2018'den önce ihalesi yapılan ve bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek. Bu kapsamda devredilen sözleşmeler ile bu kapsama girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, idare tarafından süre uzatılabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kira ArtışıTüfe
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