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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesi için kamulaştırma yapılacak

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Kınalı-Malkara Otoyolu Kesimi) Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:29
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesi için kamulaştırma yapılacak
Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Kınalı-Malkara Otoyolu Kesimi) Projesi kapsamında, İstanbul Silivri ilçesi ile Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Çorlu, Süleymanpaşa ve Malkara ilçelerinin bazı mahallelerinde, güzergaha rastlayan kesimde araziye girilebilmesi ve yol yapım çalışmalarının yürütülmesi ile şantiye, yol bakım hizmetleri, malzeme, ocak, plent ve döküm sahaları ve benzeri diğer sahalar ile bağlantı yollarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilatların, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması sağlanacak.

Öte yandan Kolludere Barajı ve Sulaması Projesi kapsamında da bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi IV. İlave 1. kısım genişleme alanında her türlü alt ve üst yapıların ivedilikle tamamlanarak yatırımcıların acil parsel tahsisi taleplerinin karşılanması amacıyla Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlar da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.

Ayrıca Tekirdağ Çorlu ilçesinde bazı alanların Kutes Metal Sanayi ve Ticaret AŞ Tekirdağ Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KınalıTekirdağÇanakkaleSavaştepeOtoyoluKınalıMalkaraOtoyoluKesimi
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