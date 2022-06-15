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KEMAL ÇAKIR AVRUPA'DA KAZANIYOR; TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPIYOR

Almanya’da doğup büyüyen Kemal Çakır, sağlık alanına yaptığı yatırımlarla son dönemde sıklıkla adından söz ettiriyor.

15 Haziran 2022 Çarşamba 14:32
KEMAL ÇAKIR AVRUPA'DA KAZANIYOR; TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPIYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Almanya da sayılı şirketler arasında bulunan Kemal Çakır’ın kendi kurduğu hastane ile sağlık sektöründeki önemli bir açığı kapatıyor. Yoğun bakım hizmetleri veren Çakır Sağlık da özellikle özel bakıma ihtiyaç duyan hastalar konusunda uzmanlaşmıştır.

Almanya da bulunan en büyük şirketler arasında yerini almıştır. Şu an aktif olarak çalışan 800 işçisi bulunan Çakır Sağlık Şirketi ile istihdama büyük katkı sağlamaktadır. 2019 yılında ise başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye de bir istihdam şirketi kurmuş olan Kemal Çakır sağlık hizmetleri sektöründe en iyi şirketler arasında gösterilmektedir.

Kemal Çakır aynı zamanda Çakır Eğitim Kurumları ile de bireylere Almanca ve İngilizce eğitimi de sunuyor. Kemal Çakır Kuaför’de de ayrıcalıklı bir güzellik hizmeti sunan ve sağlık, eğitim ve güzellik sektöründe aktif çalışmalar yürütmetedir.

Kemal Çakır, “ Sağlık alanında o kadar çok hizmet alanı var ki; biz de bu alanlarda var olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız sağlık alanındaki açık olan pozisyonları en kaliteli hizmetle doldurabilmek. Bunun için önümüzde uzun bir maraton olsa da hedefimiz önünde sonun da gerçekleşecek.” Diyerek üstlenmiş olduğu misyon hakkında da açıklamalarda bulundu. .

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Anahtar Kelimeler:
Çakır SağlıkKemal Çakır
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