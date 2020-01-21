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'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı'

Afyon Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Afyon YUM-BİR) Başkanı Hacı Sait Evrenkaya, yumurtada KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesinin üreticiye can suyu olduğunu belirterek, "Her ay ödemek zorunda olduğumuz yüzde 8'lik KDV yükünün aşağıya çekilmesi isteğimiz, hükümetin yılbaşından itibaren yürürlüğe giren uygulamasıyla üreticiye nefes aldırdı" dedi.

'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı'

Afyon Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Afyon YUM-BİR) Başkanı Hacı Sait Evrenkaya, yumurtada KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesinin üreticiye can suyu olduğunu belirterek, "Her ay ödemek zorunda olduğumuz yüzde 8'lik KDV yükünün aşağıya çekilmesi isteğimiz, hükümetin yılbaşından itibaren yürürlüğe giren uygulamasıyla üreticiye nefes aldırdı" dedi.

21 Ocak 2020 Salı 16:34
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'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı'

AFYONKARAHİSAR - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yılbaşı itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

'ÜRETİCİYE NEFES ALDIRDI'

40 yıldır yumurta üreticiliği yapan ve halen Afyon YUM-BİR Başkanlığı görevini yürüten Hacı Sait Evrenkaya, toptan satışlardaki KDV oranının yüzde 1'e indirilmesiyle üreticinin sırtındaki yükten kurtulduğunu belirtti. Yumurta üreticilerinin son 1 yıldır ciddi sıkıntılar yaşadığını, bu sıkıntıları gıda sektörü başta olmak üzere devlet yetkililerinin ve kurumların da bildiğini söyleyen Hacı Sait Evrenkaya, "2015 yılından bu yana üzerinde çalıştığımız, üreticimizin sırtında kambur olan yüzde 8 KDV yükü vardı. Yemde KDV'nin yüzde 1'e düşmesinden sonra yumurta üreticileri olarak bizim de her ay ödemek zorunda olduğumuz yüzde 8'lik KDV yükünün aşağıya çekilmesi isteğimiz, hükümetin yılbaşından itibaren yürürlüğe giren uygulamasıyla üreticiye nefes aldırdı. Uygulamayla birlikte bizim sırtımızdan alınan yükün perakendeden tahsil edilmeye başlaması üreticilerimiz adına iyi ve sevindirici bir uygulama oldu" diye konuştu.

2019 YILINDA 79 MİLYON İHRACAT

Yumurta üreticilerinin özellikle son 1 yıldır ciddi anlamda zarar ettiğini kaydeden Evrenkaya, "Üreticilerimizin zarar ettiği bu dönemde KDV oranındaki indirim, üreticilerimize de can suyu oldu. Bu uygulamanın yürürlüğe girmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yumurta sektörü basit gibi görülüyor, ama gerçekten büyük ve zor bir sektör. Türkiye, dünya genelinde yumurta tüketiminde 8'inci, yumurta ihracatında ise 3'üncü sırada. Afyonkarahisar ise yumurta üretiminde Türkiye'nin en büyük üretim bölgesi. 25 milyon yumurtacı tavuk ile üretimin en büyük merkezi konumunda. 2019 yılında Türkiye'nin 450 milyon dolarlık yumurta ihracat rakamı yakaladığı dönemde Afyonkarahisar 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Afyonkarahisar'da yumurta tavuğuyla, ihracatıyla, üretimiyle, istihdamıyla gerçekten büyük bir sektör" diye konuştu.

ÜRETİCİ SON 1 YILDIR ZARAR EDİYORDU

KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini ve piyasaya yansımasını da değerlendiren Hacı Sait Evrenkaya, şöyle dedi:

"Yerel yöneticilerimiz ve devletimizin üst kademesindeki yetkililerin KDV ile ilgili yapmış olduğu bu çalışmanın halkımıza da olumlu yansıdığını düşünüyoruz. Çünkü KDV yükünün sırtımızdan alınmasından 2 hafta sonra yumurta fiyatında da düşüş yaşandı. KDV indiriminden önce 40 kuruş olan yumurta, bugün itibarıyla 30 kuruşa düştü. Böylece piyasadaki yumurta fiyatında yaklaşık yüzde 25 oranında fiyat düşüşü yaşandı. Fiyatta düşüş yaşandığını söylüyoruz ancak üreticinin yumurta üretim maliyeti yaklaşık 35 kuruş. Maalesef 8 aydır zarar ediyoruz. Ortalamada 35 kuruşa mal ettiğimiz yumurtayı 25 kuruşa sattık. Üreticilerin sıkıntısı halen devam etmekte ama umudumuz yeni pazarlar oluşturularak yumurta üreticilerinin yeni pazarlara girmesi ve daha fazla ihracatın yolunun açılarak krizden kurtulması."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KDV IndirimiYumurta üreticisi
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