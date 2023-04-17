İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Katılım Finans alanında çalışmaya niyetli insan sayısında problem olduğunu gördük. Çünkü bu alan yeterince bilinmiyor ve tanıtılmıyor. Katılım Finans alanında çalışmaya niyetlenecek insan sayısını artırmamız lazım." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından depremlerden etkilenen genç yetenekler için düzenlenen "Katılım Genç Gelişim Özel Programı" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, programın amacının İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında Katılım Finans sektöründe insan kaynağı potansiyelini artırmak olduğunu söyledi.

Katılım Genç Gelişim Özel Programı’nı gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Aşan, “Bu bir haftalık süreç içerisinde katılımcılarımızda, depremden sonraki ümitsizliğin, yerini büyük bir heyecana bıraktığını gördük. Bunu sağlamış olmak bile başlı başına çok değerli.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak 20 bin kişilik anket yaptırdıklarını belirten Aşan, "Anket sonuçları katılım finans alanında en büyük dezavantajın yetişmiş insan kaynağı olduğunu gösterdi. Katılım Finans alanında çalışmaya niyetli insan sayısında problem olduğunu gördük. Çünkü bu alan yeterince bilinmiyor ve tanıtılmıyor. Katılım Finans alanında çalışmaya niyetlenecek insan sayısını artırmamız lazım. 5 senede 10 bin gencimize bu alanı tanıtmayı ve gençlerimizi bu alanda çalışmaya teşvik etmeyi planlıyoruz. 10 bin arkadaşımızdan 500’ü bile bu alanda çalışmaya karar verirse, sektör için önemli bir insan kaynağı olacaktır." diye konuştu.

Aşan, İstanbul Finans Merkezi’nin ana temalarından birinin de Katılım Finans olarak belirlendiğini vurguladı.

150 mezun işe başladı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik de Türkiye'de şu an 6 Katılım Finans kurumunun aktif faaliyet yürüttüğünü bildirdi.

2 yeni dijital kurumun Katılım Finans sektöründe faaliyete geçtiğini dile getiren Çelik, "Sektörün aktif büyüklüğü bugün itibarıyla 1.2 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bankacılık sektörü içindeki aktif büyüklük oranı ise yüzde 8.5 seviyelerinde bulunuyor. 2017 yılında sektörün payı yüzde 5 seviyelerindeydi. İlk olarak hızlıca yüzde 15 hedefine ulaşmayı planlıyoruz.

Hizmet sektöründe insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu programlar da sektöre insan kaynağı oluşturması açısından önem arz ediyor. Bu programda başarı gösteren arkadaşlarımızla önümüzdeki dönem Katılım Finans kuruluşlarımızda çalışacağız." şeklinde konuştu.

IFCap Building Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yusuf Öztürk ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi hamiliğinde gerçekleştirilen programın Katılım Finans sektörünün insan kaynağı altyapısına ve toplumdaki algısının iyileştirilmesine ciddi katkılar sunduğunu aktardı.

Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Katılım Genç Gelişim Programı, İstanbul Finans Merkezi projesinin iki önemli ayağından biri olan Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyelini geliştirmek, farkındalığı güçlendirmek ve finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla 2021 yılından bu yana düzenleniyor. İlk 3 programımızda 1.273 mezun verildi ve mezunlarımızın 150 tanesi Katılım Finans kuruluşlarında işe başladı.

6 Şubat 2023 depreminden etkilenen gençlere yönelik istihdam odaklı Katılım Genç Gelişim Özel Programı'nın yapılması düşüncesini sektör oyuncularımızla paylaştık. Katılım Finans sektörünün tüm paydaşlarının projeye destek verdiğini görmek Katılım Finans değerlerinin yaşatılması adına bize umut verdi. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Program katılımcılarından İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunu Erva Cennet de deprem illerine yönelik bir program açıldığını görünce istifade etmek amacıyla başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bu program şimdiye kadar katıldığım programlara nazaran çok daha iyiydi. Deprem bölgesinden geldiğimiz için ayrı bir ilgi, alaka ve hoşgörü ile karşılandık. Sektöre değer katan insanlarla bir araya gelme fırsatı elde ettik. Sektörde işimize yarayacak bilgiler edindik. Konvansiyonel bankalarda çalışmayı düşünmediğim için Katılım Finans alanına yönelmiştim." ifadelerini kullandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi İlknur Beşken Karabıyıkoğlu da programdan internette gördüğü bir ilan vesilesiyle haberdar olduğunu kaydederek, "Katılım Finans alanında ilerlemek istiyorum. Programdan edindiğim bilgiler ve kendi tecrübelerimi harmanlayarak sektöre katkı sunacağıma inanıyorum. Sektörün duayenlerinden günde 5 saat eğitim aldık. Çok faydalı bir program oldu." dedi.