Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1110
ALTIN
469.005
DOLAR
7.4680
STERLİN
9.6653
EURO
8.8650
24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor
24 ayar altın kaplamalı baklava...
Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı
Altın Portakal'da iki farklı afiş;...
Bursaspor bir kez daha sezona puansız başladı
Bursaspor bir kez daha sezona...
8 ayda 235 bin trafik kazası meydana geldi
8 ayda 235 bin trafik...
Kenan Karaman için istenilen bonservis 5 milyon Euro
Kenan Karaman için istenilen bonservis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Katar, şirketlerinin Türkiye’ye ihracatının artması için program başlattı

Katar Kalkınma Bankası, Katarlı şirketlerin Türkiye’ye ihracatı artırması için yeni bir ekonomik program başlattı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 11:50
6 Okunma
Katar, şirketlerinin Türkiye’ye ihracatının artması için program başlattı

İSTANBUL - Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği yeni bir boyut kazanıyor.Katar Kalkınma Bankası (Qatar Development Bank - QDB), Katarlı şirketlerin Türkiye’ye yönelik petrol ve doğalgaz dışındaki ürünlerin ihracatını arttırmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Buna göre; Türkiye’ye ihraç edilebilecek ürünlerin belirlenmesi için yönetim danışmanlığı, bağımsız denetim, vergi, ve muhasebe İK alanlarında hizmet veren Grant Thornton’un Türkiye birimi çalışma yapacak. 


 

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ GÜNDEN GÜNE GÜÇLENİYOR 


 

Çalışma ekibinin başında yer alan Grant Thornton Türkiye Turquality&Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, iki ülke arasındaki dostluğa değinerek, “Katar ve Türkiye arasında diplomatik ilişkiler 1972 yılında kuruldu. Özellikle son 10 yılda ikili ilişkilerde uzun yol kat edildi. Katar’la çeşitli alanlarda iş birliğimizi pekiştirecek çok sayıda anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasındaki ekonomi, yatırım, ticaret, enerji, savunma alanlarındaki iş birlikleri günden güne daha da güçleniyor.” dedi. 


 

 “YAKIN GELECEKTE YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN İMZALARI ATILACAKTIR” 


 

Türkiye’nin 2023 hedefi doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşmasının planlandığını kaydeden Hatipağaoğlu, “Mayıs ayında Katar ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ikili para takası (swap) anlaşması 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmişti. Katar Kalkınma Bankası da Türkiye ile ticaret hacmini arttırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yakın gelecekte yeni işbirlikleri için imzalar atılacaktır.” ifadelerini kullandı. 


 

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 2019 YIL SONU İTİBARİYLE YÜZDE 82 ARTTI 


 

Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği son dönemlerde benzersiz bir düzleme oturduğuna dikkat çekildi. İkili ilişkilerin, bölgesel vizyon ve politikalar konusundaki tutum, finans ve enerji alanındaki iş birliği son yıllarda ön planda yer alıyor. 2015 yılında 783 milyon dolar olan ticaret hacmi 2019 yıl sonu itibariyle yüzde 82’lik artışla 1 milyar 426 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’nin Katar’a başlıca ihracat ürünleri arasında elektrik-elektronik aksamı, mobilya, inşaat aksamları, petrol-mineral yağları, süt ve süt ürünleri yer alıyor. Türkiye’nin Katar’dan başlıca ithalat ürünleri ise işlenmemiş alüminyum, mineral yakıtlar (LNG), plastik ürünleri yer alıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Katar Kalkınma BankasıKatarlı şirketlerTürkiyeIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank: Yüksek büyüme bekliyoruz
Bakan Varank: Yüksek büyüme bekliyoruz
Dolar 7.47 lirada
Dolar 7.47 lirada
Yat ve medikal sektörü, ticaret hacmini artırdı
Yat ve medikal sektörü, ticaret hacmini artırdı
Aselsan'a iş dünyasından küresel ödül
Aselsan'a iş dünyasından küresel ödül
Başarılı İş Adamı Sedat Say Projelerine Hız Kesmeksizin Devam Ediyor
Başarılı İş Adamı Sedat Say Projelerine Hız Kesmeksizin Devam Ediyor
Güneydoğu'da günlük petrol üretiminde rekor kırıldı
Güneydoğu'da günlük petrol üretiminde rekor kırıldı
Dolar 7.48 lirada
Dolar 7.48 lirada
Pandemiye rağmen 12 bin istihdam oluşacak
Pandemiye rağmen 12 bin istihdam oluşacak
Bitlis’te domatesten 230 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor
Bitlis’te domatesten 230 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans