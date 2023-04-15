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Karapınar'daki dünyanın tek yatırımcılı en büyük güneş santrali tam kapasite üretime başladı

Toplam 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağı YEKA GES-1 ihalesi kapsamında kurulumu tamamlanan Karapınar'daki güneş santralinde 3 milyon 256 bin 38 adet panel kullanıldı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 16:36
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Karapınar'daki dünyanın tek yatırımcılı en büyük güneş santrali tam kapasite üretime başladı
Konya

Kalyon Enerji Yatırımları AŞ Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürler Duman, Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan ve dünyanın tek yatırımcılı en büyük güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin mart itibarıyla tam kapasite elektrik üretimine başladığını bildirdi.

Duman, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Güneş Enerjisi Santrali (GES)-1 kapsamında inşası tamamlanan santralin, 20 bin dönüm araziye kurulduğunu, 350 megavat doğru akım ve 1000 megavat lisans gücüne sahip olduğunu söyledi.

Santrale ait ilk inşaat işlerine Ağustos 2020'de başlandığını belirten Duman, "O günden bugüne enerji üretim kapasitemizi artırdık. Hemen hemen her hafta bir miktar paneli devreye alarak bugün tam kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz. Toplam 3 milyon 256 bin 38 tane panelle tam kapasite ile elektrik üretimine mart itibarıyla geçtik." diye konuştu.

Karapınar'daki topoğrafya GES için çok uygun

Duman, YEKA kapsamındaki 1350 megavatlık güneş santrali projesi için Konya Karapınar'daki arazinin devlet tarafından seçildiğini anlattı.

Karapınar'ın Türkiye'de güneşlenme süresi en yüksek bölge olduğuna dikkati çeken Duman, şöyle devam etti:

"Türkiye'de çöl niteliğindeki tek arazi olarak tescil edilen bu alanın, topoğrafyası yönüyle de güneş santrali yapımına çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Karapınar'ın genel olarak ülke genelinde güneşlenmesi en yüksek bölge olduğu düşünüldüğünde çok doğru seçilmiş güzel bir alan. Biz bu arazide güneş takip sistemi üzerine kurulu kendi üretimimiz olan panellerle bu santralimizi harekete geçirdik. Paneller Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında hammaddeden panele dört aşamada yüzde 80 üzerinde yerlilikle üretildi ve burada kullanıldı."

Karapınar GES tek yatırımcılı en büyük santral

Duman, Karapınar'daki güneş santralinin dünyanın tek yatırımcısı olan en büyük santrali olduğunun altını çizdi.

Santralle yaklaşık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağına işaret eden Duman, şunları kaydetti:

"Santral tek bir yatırımcı tarafından tek bir noktada, teknik gereklilikleri ve mühendisliği, bağlantı noktaların inşaatı ve uluslararası finansmanın temini ile beraber kurulmuş dünyanın en büyük güneş santrali olma özelliğine sahip. İnternette arama yapıldığında dünyanın en büyük santralleri listesinde maalesef hassasiyetle bilgi vermiyor. Bu santralin kapasitesinden daha büyük kapasiteli santralleri listeye alıyor. Halbuki, bahsi geçen santraller güneş parkıdır ve birden fazla yatırımcının bir araya getirerek oluşturduğu bir alanı temsil eder. Bu santral ise böyle büyük bir arazide tek bir yatırımcı tarafından kurulmuş işletmedeki en büyük santral."

Orta Doğu’da proje aşamasında bulunan daha büyük santrallerin gelecekte devreye gireceğini anlatan Duman, Türkiye'de de daha büyük santrallerin kurulması için potansiyel bulunduğunu dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 15.04.2023 16:39
Anahtar Kelimeler:
KonyaKarapınarKarapınarGESGüneşsantrali
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