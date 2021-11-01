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Karadeniz’e dolgu lojistik liman inşaatı başladı

RİZE’de, Karadeniz’e dolguyla kazanılacak alanda inşa edilecek İyidere Lojistik Liman Projesi inşaatı başladı. 2023'te tamamlanması hedeflenen projeyle, bölge ticaretine yılda 200 milyon dolar, yan istihdama ise 450 milyon dolar katkı sağlanacak.

01 Kasım 2021 Pazartesi 11:22
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Karadeniz’e dolgu lojistik liman inşaatı başladı

Kentte havalimanının ardından denize dolgu ikinci büyük proje olan İyidere Lojistik Liman Projesi için harekete geçildi. İyidere ilçesinde Karadeniz’e dolguyla kazanılacak alanda inşa edilecek projenin inşaatı başladı. İkizdere’deki Cevizlik taş ocağından kamyonlarla nakledilen taşlar, dolgu için denize dökülüyor. Yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner taşımacılığıyla bölge ticaretine yılda 200 milyon dolar, yan istihdama ise 450 milyon dolar katkı sağlanacak proje, 2023 yılında tamamlanacak.

‘TÜRKİYE’NİN PROJESİ’

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (RTSO) Şaban Aziz Karamehmetoğlu, İyidere Lojistik Liman projesinin sadece bölgenin değil Türkiye’nin projesi olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında açılması planlanan İyidere Lojistik Merkez projemizin hizmete girmesiyle birlikte yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner, 100 bin araç role kapasiteleri olarak bölge ticaretinin kuzey ve güney aksında, ticaretin can damarı olacak şekilde planlandı. Yılda toplam 13 milyon ton kapasiteli Rize-İyidere Lojistik Merkez projemiz, yurt içi hasılaya yılda 200 milyon dolar katkı yapacak. 450 milyon dolar da yan istihdam sağlayacak. Dolayısıyla rakamlardan da görüldüğü gibi kısa zamanda kendini rehabilite edebilecek bir proje. Proje, sadece ilimizin ve bölgemizin değil, ülkemizin projesi. Bölgeye çok ciddi anlamda değer katacak, istihdam sağlayacak. İlk etapta hizmete açıldığı zaman bin kişiyi direkt istihdam edecek, 8 bin kişiye de dolaylı olarak iş verecek şekilde planlamıştır” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeKaradenizLojistikLiman
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