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Karadeniz’de istavrit tezgahlara geri döndü

Karadeniz'de, denize açılan balıkçıların ağları, palamut ve hamsinin ardından yeniden istavritle doluyor. Rize’de tezgahlardaki yerini alan istavritin kilosu 50 TL’den satılıyor.

01 Ocak 2023 Pazar 18:17
Karadeniz’de istavrit tezgahlara geri döndü

RİZE (DHA)

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu ile 'Vira bismillah' diyerek denizlere açılan ve 4 ayı geride bırakan Karadenizli balıkçıların ağlarını bugünlerde istavrit dolduruyor.

Palamut ve istavritle başlayan av sezonunda kış mevsimin gelmesiyle hamsinin bollaşacağını bekleyen balıkçıların tezgahlarında yine istavrit bolluğu yaşanıyor.

Rize’de istavritin kilosu 50 TL’den satılıyor. Tezgahlarda tirsi ve mezgitin kilosu 40 lira, hamsinin kilosu 35 lira, yerli somonun tanesi ise 100 liradan satışa sunuluyor.

‘İSTAVRİT GERİ DÖNDÜ’ 

Balıkçı Ali Yılmaz, istavritin tezgahlara geri döndüğünü belirterek “Şu anda beklediğimiz hamsi bolluğu henüz gelmedi. İnşallah daha iyi olur.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizIstavrit
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