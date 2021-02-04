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Karadeniz Bölgesi’ne dev OSB

Kurulması halinde Karadeniz Bölgesi’nin en büyük 3. OSB’si olacak

04 Şubat 2021 Perşembe 18:45
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Karadeniz Bölgesi’ne dev OSB

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Giresun’un Görele ilçesi, Çavuşlu beldesinde 900 hektarlık alana Organize Sanayi Bölgesi kurulması için ilk adım atıldı. 

Karadeniz Bölgesi’nde her ilde yaklaşık 2 ile 5 arasında organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bu OSB’ler genellikle 50-100 hektar alan üzerine kurulu. Giresun’da kurulması için dosyaları hazırlanan yeni OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onaylaması, OSBÜK tarafından sicil numarası verilmesi ve tamamlanması durumunda, Karadeniz’deki 46 OSB arasında ilk 3’e girecek. 

Eğer Çavuşlu’da 900 hektar alana Organize Sanayi Bölgesi kurulursa Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyüğü, tüm Karadeniz Bölgesi’nin ise Tokat Zile ve Bartın 1 OSB’nin ardından en büyük alan üzerine kurulu 3. Organize Sanayi Bölgesi olacak. Görele-Çavuşlu OSB, 900 hektar alan üzerine kurulması halinde, OSBÜK Genel Kurulu’nda 5 üye ile temsil edilme hakkı olacak. 

Karadeniz Bölgesi’ndeki 46 OSB’nin en büyükleri şöyle: Tokat Zile 1093 hektar, Bartın 1 OSB 968 hektar, Çorum OSB 665 hektar, Tokat 425 hektar, Çorum Sungurlu 384 hektar, Bafra OSB 228 hektar. Diğer OSB’lerin çoğunluğu 50-100 hektar arasında bir alan üzerine kurulu. 

Stratejik ve avantajlı

Görele-Çavuşlu OSB; Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ortasında olması, sahil yoluna yakın olması, Trabzon ve Ordu-Giresun Havalimanları ile Trabzon ve Giresun Limanları‘na eşit mesafede bulunması nedeniyle stratejik olarak oldukça avantajlı bir konumda. 

Yüksek Hızlı Tren güzergahı Tirebolu üzerinden Trabzon’a bağlanırsa Görele Çavuşlu OSB, devasa büyüklüğü ile Doğu Karadeniz’deki sanayi sektörünün büyümesine ekstra katkı sağlayacak. 

Giresun’da kurulacak bu yeni OSB, stratejik konumu ve avantajlarının getireceği özgül ağırlık ile kısa sürede Karadeniz Bölgesi’nin sanayisini sırtlayabilecek en güçlü OSB olmaya aday. 

Sanayi sektörüne teveccüh artıyor

İhracat pazarlarımızdaki rakiplerimiz olan Uzakdoğu’da Çin’in salgın hastalık nedeniyle tercih edilmemesi, Avrupa’da ise İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin pandemi koşullarında üretimde zayıflaması nedeniyle Türkiye’de sanayi sektörüne teveccüh inanılmaz bir şekilde artıyor. 

Türkiye’de pandeminin de gösterdiği gibi istihdamın hizmet sektörüne yığıldığı, sanayi sektöründe ise ara elemana ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Pek çok şehirde OSB’lerin büyütülmesi isteniyor fakat yer bulunamıyor. Karadeniz Bölgesi’nin ortasında kurulacak devasa bir OSB’nin bu yaraya merhem olacağı belirtiliyor. Öte yandan Türkiye’de 350’ye yakın OSB’de 2 milyonun üzerinde kişi çalışıyor. 

OSB ile eş zamanlı olarak

Meslek Lisesi de açılmalı

Ara eleman ihtiyacını karşılamak için ise Meslek Lisesi ihtiyacı olacaktır. Görele-Çavuşlu OSB kurulması kararı verilirse, bununla birlikte eş zamanlı olarak Meslek Lisesi kurulması da yerinde bir karar olacaktır. 

OSB inşaatının tamamlanması ve üretici firmaların buralara yerleşerek üretime başlaması aşamasına kadar geçecek birkaç yılda, Meslek Lisesi de ilk mezunlarını vererek ara eleman ihtiyacını tam zamanında karşılayacaktır. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.02.2021 18:49
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