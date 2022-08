Karacabey, yeni nesil OSB projesiyle yatırımcıların dikkatini çekiyor

Bursa’nın son yıllarda en çok gelişen bölgesi olan Karacabey, yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Bölgeye yapılan yatırımların başında TEKNOSAB projesi geliyor.

Global Net Yatırım Uzmanı Bilal Sancak, Bursa’nın gelişen bölgesi Karacabey’de arsaya yapılacak yatırımın önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bölgeye yapılan TEKNOSAB, 45 bin kişi istihdam ile birlikte, hinterlandıyla bölgede 180 bin kişilik bir nüfus ile birlikte bölgenin gelişimi çok açıktır. Bölgenin konut ihtiyacı da hızla çözüme kavuşması gereken bir durum. Yatırımını bu bölgede arsaya yapacak olan yatırımcılar, kendilerini doğru yönlendirebilecek danışmanlarla iyi bir kazanç elde edeceklerdir. 35 yıllık tecrübesi, uzman danışman kadrosu ile Global Net Yatırım olarak güvenli, doğru ve kazançlı yatırımları müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

GELECEĞİN EN BÜYÜK YATIRIM BÖLGESİ

Global Net Değerleme ve Yatırım Uzmanı Cüneyt Kenar ise dünyada üretim olmayan toprağın her zaman güvenli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, “Büyüyen, gelişen metropole dönen Bursa’da, sanayi, konut, turizm gibi etkenlerle göç alma büyüme trendinde en gözde yatırım arsa ve arazilerdir. İnsan nüfusu arttıkça kişi başına düşen toprak azalacaktır. Az olan, üretimi olmayan her zaman değer kazanacaktır. Bu yüzden de toprak yatırımı her zaman yatırımcısını diğer yatırımlardan çok kazandırmaktadır. Türkiye’nin Anadolu’ya açılan kapısı, coğrafi konumu ile sınırı İstanbul’a komşusu Bursa, bütün dünyada olduğu gibi batıya doğru büyümektedir. Bursa Karacabey bölgesi, kentin büyüyen batı yakası olmakla beraber, TEKNOSAB gibi, medeniyet getiren otoban gibi, dev projelerin birleştiği geleceğin en büyük yatırım bölgesidir” dedi.

YATIRIMCILAR GLOBAL NET İLE KAZANIYOR

35 yıldır yatırımcıları kazançlı ve doğru yatırımlarla buluşturduklarına işaret eden Cüneyt Kenar, “Gayrimenkul sektöründe uzman bir kadroya sahibiz. Ulusal bazda yaptığımız planlamalarla gelişim bölgelerini mercek altına alıyoruz. Bu konuda Şehir planlamacılarından, harita mühendislerinden, ekspertiz değerlendirme uzmanlarından profesyonel destek alarak bölgelerin gelişimini plan-proje kapsamında öngörülür yatırımlara çeviriyoruz” ifadelerini kullandı.