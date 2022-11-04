Karaca: Ayakkabı sektörü yılı 1,2 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor

ANTALYA - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, "Bu yılın 10 ayında 317,8 milyon çiftle 1 milyar dolar ihracata imza atan ayakkabı sektörü, yılı 1,2 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor" dedi.



Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlendi. 45 ülkeden 800'ün üzerinde yabancı alıcının katıldığı fuar ve sektör hakkında bilgi veren İDMİB Başkanı Güven Karaca, ayakkabı sektörüne Avrupa'dan ciddi anlamda talepler olduğunu aktardı. Fuarların ihracata katkısının büyük olduğunu ifade eden Karaca, "Bu yılın 10 ayında 1 milyar dolar ihracata imza atan, yıl sonunda ise 1,2 milyar dolar ihracat hedefi koyan ayakkabı sektörü; 45 ülkeden 800'ün üzerinde yabancı alıcının yer aldığı Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda buluştu. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen fuarı Arnavutluk, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Gana, Fas, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan ve Ukrayna başta olmak üzere 45 ülkeden 800'ün üzerinde yabancı alıcı ziyaret etti" dedi.



'TÜRK AYAKKABISINA ÇOK CİDDİ TALEP VAR'



Ayakkabı ihracatındaki ivmeye dikkati çeken Karaca, "Bu yılın 10 ayında 317,8 milyon çiftle 1 milyar dolar ihracata imza atan ayakkabı sektörü, yılı 1,2 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor. Ayakkabıda 2021'in toplam ihracatını, bu yılın 10 ayında yakalamış olduk. Avrupa'dan Türk ayakkabısına çok ciddi talep var. Üretimde ölçek sorunumuzu gidermemiz durumunda, ayakkabı ihracatında birkaç yıl içerisinde çok farklı noktalara gelebiliriz. İDMİB olarak Vietnam'a ve Kamboçya'ya bir heyet gönderiyoruz. Üretimde geldikleri noktaları yerinde göreceğiz" diye konuştu.



EL YAPIMI AYAKKABIYA BÜYÜK İLGİ



Mardinli ayakkabı üreticisi İlhami Yıldız'ın Eksposhoes için ürettiği el yapımı ayakkabı da fuarda sergilendi. Özel taşlarla kaplanan ve yapımı 1 ay süren ayakkabı 2023 yılında İtalya başta olmak üzere yurt dışı fuarlarda 'Türkiye Ayakkabısı' etiketiyle sergilenecek. Ayakkabı hakkında bilgi veren Yıldız, "Üzerindeki taşlar değerli ve paha biçilemez. Bu ayakkabı el işçiliği ve emeği ile yapıldı. El işçiliğine hiçbir zaman değer biçilemez. Bu ayakkabıyı, ülkemiz adına yurt dışında fuarlarda sergileyeceğiz" dedi.