Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.454,79
ALTIN
1.079,77
DOLAR
18,69
STERLİN
22,56
EURO
19,87
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 Sözleşmeli Antrenör Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
TİKA 15 Sözleşmeli Personel Alacak
TİKA 15 Sözleşmeli Personel...
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Didim'de otel satış ihalesi
Didim'de otel satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kapıkule'de yılbaşı alışverişi yoğunluğu

Edirne, yılbaşı öncesinde alışverişe gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. 

25 Aralık 2022 Pazar 16:48
Kapıkule'de yılbaşı alışverişi yoğunluğu

EDİRNE (DHA)

Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlarda uzun araç kuyrukları oluşturan turistler, zaman zaman kuyrukta bekledi. Bulgarlar, yeni yıla Edirne'de girmek için eğlence mekanları ve otellerde rezervasyonlar yaptırdı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, otellerin yüzde 70 doluluk oranına ulaştığını belirterek, "Bu oranın yılbaşı gecesi yüzde 85'lere ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler, yaklaşan yılbaşı alışverişleri için Edirne'ye akın etti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışların yoğunluk oluşturan Bulgarlar, zaman zaman kuyruklarda bekledi.

Edirne'ye yılbaşı alışverişi için geldiğini söyleyen soydaşlardan Demir Demir, "Bulgarlar yoğun olarak baklava tüketiyor. Edirne'de alışveriş yapıyoruz. Peynir, tekstil, deterjan alacağız. Yılbaşı için baklava çok alıyoruz" dedi.

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik geldiklerini söyleyen Şinasi Başıbozuk, "2023'e nasıl gireceğiz bilmiyorum, çok yoğun. Bulgaristan'dan geliyoruz. Edirne iyi şükür, memnunuz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapıkuleYılbaşı AlışverişiBulgar Turistler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI kuyruğu
Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI kuyruğu
Bakan Nebati, İTHİB üyeleri ile görüştü
Bakan Nebati, İTHİB üyeleri ile görüştü
Rekabet ihlalleri fiyatların suni artışına neden oluyor
Rekabet ihlalleri fiyatların suni artışına neden oluyor
Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL
Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci hububat sektör kuruluyla bir araya geldi
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci hububat sektör kuruluyla bir araya geldi
Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretimi yapmak
Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretimi yapmak
Prof. Dr. Kaya: Yağmur buğdayı kurtardı, tarım çok büyük etkilenirdi
Prof. Dr. Kaya: Yağmur buğdayı kurtardı, tarım çok büyük etkilenirdi
Bakan Nebati: Yıl sonunu enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında kapatmış olacağız
Bakan Nebati: Yıl sonunu enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında kapatmış olacağız
Bakan Varank: Girişim başına 50 bin dolar destek vereceğiz
Bakan Varank: Girişim başına 50 bin dolar destek vereceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi